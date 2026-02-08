Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
8. 2. 2026,
16.11

Nedelja, 8. 2. 2026, 16.11

Grozljiv trenutek na olimpijskem smuku: kako je padla Lindsey Vonn #foto

R. Sp.

Lindsey Vonn | Lindsey Vonn je klavrno končala olimpijski smuk. | Foto Reuters

Lindsey Vonn je klavrno končala olimpijski smuk.

Foto: Reuters

Ženski olimpijski smuk v Cortini d’Ampezzo je imel s padcem Lindsey Vonn črno piko. Američanka je po skoku izgubila ravnotežje in grdo padla. Zaporedje fotografij pokaže, kako hitro je bilo vsega konec – od napada na medaljo do trenutka, ko se ji je zgodba sesula v prah.

Lindsey Vonn je startala odločno, kmalu po štartu pa je pri skoku izgubila ravnotežje. V spodnjih fotografijah si poglejte sosledje njenega padca, ki je vsem na prizorišu in gledalcem pred televizijskimi ekrani zaprl usta.

Lindsey Vonn ZOI 2026
Sportal Tina Maze brez zadržkov o nastopu Lindsey Vonn #video

Padec Lindsey Vonn v sliki

Lindsey Vonn je v zgornjem delu proge še napadala na polno – nekaj trenutkov pozneje je bilo vsega konec. Trenutek, ko se je začelo dogajanje spreminjati v nočno moro. | Foto: Reuters Lindsey Vonn je v zgornjem delu proge še napadala na polno – nekaj trenutkov pozneje je bilo vsega konec. Trenutek, ko se je začelo dogajanje spreminjati v nočno moro. Foto: Reuters

Pri enem od skokov je v zraku izgubila stabilnost. | Foto: Reuters Pri enem od skokov je v zraku izgubila stabilnost. Foto: Reuters Sledil je grd stik s podlago in prevračanje. | Foto: Reuters Sledil je grd stik s podlago in prevračanje. Foto: Reuters Po padcu je Američanka obležala na progi, tekmovanje pa so prekinili. | Foto: Reuters Po padcu je Američanka obležala na progi, tekmovanje pa so prekinili. Foto: Reuters Nadaljevanje drsenja po snegu in lovljenje telesa. | Foto: Reuters Nadaljevanje drsenja po snegu in lovljenje telesa. Foto: Reuters Zadnji kader zaporedja: Vonnova v snežnem oblaku po grdem udarcu, ko je bilo jasno, da je poškodba resna. | Foto: Reuters Zadnji kader zaporedja: Vonnova v snežnem oblaku po grdem udarcu, ko je bilo jasno, da je poškodba resna. Foto: Reuters

