Grozljiv trenutek na olimpijskem smuku: kako je padla Lindsey Vonn #foto

Ženski olimpijski smuk v Cortini d’Ampezzo je imel s padcem Lindsey Vonn črno piko. Američanka je po skoku izgubila ravnotežje in grdo padla. Zaporedje fotografij pokaže, kako hitro je bilo vsega konec – od napada na medaljo do trenutka, ko se ji je zgodba sesula v prah.

Lindsey Vonn je startala odločno, kmalu po štartu pa je pri skoku izgubila ravnotežje. V spodnjih fotografijah si poglejte sosledje njenega padca, ki je vsem na prizorišu in gledalcem pred televizijskimi ekrani zaprl usta.

Padec Lindsey Vonn v sliki

Lindsey Vonn je v zgornjem delu proge še napadala na polno – nekaj trenutkov pozneje je bilo vsega konec. Trenutek, ko se je začelo dogajanje spreminjati v nočno moro. Foto: Reuters

Pri enem od skokov je v zraku izgubila stabilnost. Foto: Reuters Sledil je grd stik s podlago in prevračanje. Foto: Reuters Po padcu je Američanka obležala na progi, tekmovanje pa so prekinili. Foto: Reuters Nadaljevanje drsenja po snegu in lovljenje telesa. Foto: Reuters Zadnji kader zaporedja: Vonnova v snežnem oblaku po grdem udarcu, ko je bilo jasno, da je poškodba resna. Foto: Reuters