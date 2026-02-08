Nedelja, 8. 2. 2026, 16.11
16 minut
Grozljiv trenutek na olimpijskem smuku: kako je padla Lindsey Vonn #foto
Ženski olimpijski smuk v Cortini d’Ampezzo je imel s padcem Lindsey Vonn črno piko. Američanka je po skoku izgubila ravnotežje in grdo padla. Zaporedje fotografij pokaže, kako hitro je bilo vsega konec – od napada na medaljo do trenutka, ko se ji je zgodba sesula v prah.
Lindsey Vonn je startala odločno, kmalu po štartu pa je pri skoku izgubila ravnotežje. V spodnjih fotografijah si poglejte sosledje njenega padca, ki je vsem na prizorišu in gledalcem pred televizijskimi ekrani zaprl usta.
Padec Lindsey Vonn v sliki
Lindsey Vonn je v zgornjem delu proge še napadala na polno – nekaj trenutkov pozneje je bilo vsega konec. Trenutek, ko se je začelo dogajanje spreminjati v nočno moro.
Pri enem od skokov je v zraku izgubila stabilnost. Sledil je grd stik s podlago in prevračanje. Po padcu je Američanka obležala na progi, tekmovanje pa so prekinili. Nadaljevanje drsenja po snegu in lovljenje telesa. Zadnji kader zaporedja: Vonnova v snežnem oblaku po grdem udarcu, ko je bilo jasno, da je poškodba resna.