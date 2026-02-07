Sobota, 7. 2. 2026, 14.20
Tekma celinskega pokala v Kranju z grenkim priokusom
Grd padec Tinkare Komar, a brez resnejše poškodbe
Na sobotni tekmi celinskega pokala na skakalnici v Kranju je grdo padla Tinkara Komar. Trenutno ni znakov, da bi si 20-letnica poškodovala križne vezi.
Tinkara Komar, mlajša od sester Komar, je bila po padcu takoj prepeljana v bolnišnico Jesenice, kjer so opravili vse potrebne preglede in preiskave. Utrpela je nekaj odrgnin po obrazu in udarec v desno koleno, ki je rahlo zatečeno. Trenutno ni znakov o poškodovanih križnih vezeh ali drugih težjih poškodbah, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.
Potrebuje vsaj tri tedne počitka in terapije. V naslednjih tednih bo opravila še dodatne kontrole pri zdravniku slovenske reprezentance v smučarskih skokih.