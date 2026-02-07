Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Tekma celinskega pokala v Kranju z grenkim priokusom

Grd padec Tinkare Komar, a brez resnejše poškodbe

Tinkara Komar | Tinkara Komar | Foto Guliverimage

Tinkara Komar

Foto: Guliverimage

Na sobotni tekmi celinskega pokala na skakalnici v Kranju je grdo padla Tinkara Komar. Trenutno ni znakov, da bi si 20-letnica poškodovala križne vezi.

Tinkara Komar, mlajša od sester Komar, je bila po padcu takoj prepeljana v bolnišnico Jesenice, kjer so opravili vse potrebne preglede in preiskave. Utrpela je nekaj odrgnin po obrazu in udarec v desno koleno, ki je rahlo zatečeno. Trenutno ni znakov o poškodovanih križnih vezeh ali drugih težjih poškodbah, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Potrebuje vsaj tri tedne počitka in terapije. V naslednjih tednih bo opravila še dodatne kontrole pri zdravniku slovenske reprezentance v smučarskih skokih.

V Kranju je zmagala Avstrijka Hannah Wiegele (102 metra, 100), ki je za šest točk prehitela Tajo Terbovšek (101, 98), tretja je bila z več kot desetimi točkami zaostanka vodilna po prvi seriji Nemka Julina Kreibich (104,5; 95). Izadora Kopač je za nekaj več kot dve točki zgrešila zmagovalni oder, tik za njo se je na petem mestu zvrstila Ajda Košnjek, Taja Košir in Jerica Jesenko sta bili 7., Nina Kontrec 9., Živa Andrič 21, Ula Vodlan 24., Taja Sitar 27.
Sportal Čeprav še čuti bolečine, se Jelar vrača na tekme
poškodba smučarski skoki Tinkara Komar
