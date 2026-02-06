Deskarka Gloria Kotnik je pred štirimi leti v Pekingu osvojila bronasto kolajno, čeprav njena rezultatska popotnica za tedanje igre ni bila ravno idealna. Tudi letos je v Livigno prispela brez posebej izstopajočih rezultatov v svetovnem pokalu, zato bi morda lahko optimistično potegnili vzporednico in 36-letno Velenjčanko uvrstili tudi v širši krog favoritinj za odličje. A konkurenca je letos izjemna, italijanska reprezentanca pa ima za nameček še dodatno prednost zaradi poznavanja proge.

Ena od slovenskih junakinj iger v Pekingu leta 2022 je bila deskarka Gloria Kotnik, ki je na paralelnem veleslalomu osvojila bronasto kolajno. Tiste igre, njene četrte, ji bodo za zmeraj ostale zapisane v spominu kot vrhunec tekmovalne kariere, in tudi če se ji letos v Livignu posreči čudež z osvojitvijo novega odličja, bo pekinško ostalo prvo. Zanimivo pa je, da se tudi na Kitajsko ni odpravila z najboljšo popotnico in je z bronom poskrbela za precejšnjo senzacijo.

Tako posebnih iger, kot so bile pekinške, ne pričakuje, zelo verjetno so igre Milano Cortina 2026 njene zadnje. "V Pekingu sem morda marsikoga presenetila, sebe pa ne, saj sem vedela, da sem tega sposobna," je v četrtek v Bormiu naša odlična deskarka razlagala slovenskim novinarjem. "Štiri leta prej v Pjongčangu sem bila v življenjski formi, veljala sem za tihega favorita, vsi so nekaj pričakovali, tudi jaz, in očitno sem si naložila prevelik nahrbtnik ter domov odpotovala razočarana. V Peking pa sem šla brez pričakovanj javnosti, zelo ponosna sem bila že na to, da se mi je uspelo nanje sploh uvrstiti. Nisem imela veliko tekem, spustila sem sezono, se vrnila po rojstvu sina in zato je bilo to za številne presenečenje. Popotnica torej ni bila ravno idealna, rezultat pa," se je še spomnila veličastnih trenutkov pred štirimi leti.

Takrat je težko zapustila dom in majhnega otroka, tokrat pa jo bosta njen partner in sin spremljala v živo, na tribunah snežnega parka v Livignu. Podpora družine ji daje moč, osvojena medalja mirnost, kljub bogatim izkušnjam pa nobenega olimpijskega nastopa ne jemlje kot nekaj samoumevnega. "Te igre morda doživljam še nekoliko bolj čustveno, saj se zavedam, kakšna pot je za menoj," pravi, a ostaja motivirana, da spiše še eno čim lepše poglavje svoje olimpijske zgodbe.

"Tu sem zato, ker si želim, ker tudi vem, da sem sposobna vrhunskih rezultatov, in to želim pokazati." Foto: Jure Makovec/STA Pete olimpijske igre, od prvih v Vancouvru leta 2010 se je marsikaj spremenilo, kajne? Kako bi opisali ta svoj olimpijski ciklus?

V bistvu je bilo vse živo, od tistih prvih iger, ko trepetaš za uvrstitev, in takšnih, na katere sem šla v življenjski formi, do tistih, ko sem se vrnila po rojstvu sina in osvojila medaljo. Da, in zdaj smo že pri petih.

Te so zelo drugačne, prizorišča so razdrobljena po velikanskem območju, ali to vpliva na olimpijski duh?

Zdi se mi, da imam tukaj še najmanj občutka, da sem na olimpijskih igrah, ker smo tako zelo razbiti. Več je prizorišč, naša olimpijska vas je zelo majhna, v bistvu to sploh ni neka tradicionalna olimpijska vas, kot smo jih vajeni, ampak smo nastanjeni v hotelih, ki so povezani v olimpijsko vas. Zelo drugače je, da. Ima pa to tudi svoje prednosti, vse je manjše, bolj umirjeno, kar je super.

Na olimpijske igre ste prihajali z zelo različnimi popotnicami. Kako je tokrat? Imate vendarle temelje za optimizem, samozavest?

Zagotovo imam razloge za samozavest, tudi želja je velika. Nenazadnje tukaj nisem zato, da bi le lahko rekla, da sem nastopila na petih olimpijskih igrah, ampak zato, ker si želim, ker tudi vem, da sem sposobna vrhunskih rezultatov, in to želim pokazati.

"Več vratc zagotovo pomeni več možnosti za napake, po drugi strani pa tudi ponuja priložnost, da morebiten izgubljen čas pridobiš nazaj." Foto: Aleš Fevžer S progo je bilo kar nekaj težav. Po navadi se olimpijsko progo preizkusi eno leto pred igrami, tokrat pa je povesem drugače in je bila šele pred dnevi sploh pripravljena. Ste jo že uspeli preizkusiti?

Ne, to je res ena taka posebnost. Nismo se še spustili po olimpijski progi in tudi ne vemo, ali bomo to priložnost dobili pred tekmo. Upamo, da nas bodo spustili, da bomo naredili vsaj nekaj zavojev in si ogledali teren, saj tega "test eventa" ni bilo. Za zdaj progo opazujemo od strani, kolikor jo lahko.

To je zelo nenavadno.

Precej, res. Tudi postavljalci proge so Italijani. Bili so "izžrebani" (smeh, op. p.). Tako, da … Ja, no, saj na koncu je enako za vse, vsi se bomo spustili po isti progi, vsi bomo imeli enake možnosti, vsi se bomo potrudili po najboljših močeh. Mi na druge stvari nimamo vpliva.

Kako pa se vi znajdete v takšnih razmerah, na neznani progi?

Ne vem, s tem se niti ne obremenjujem. Saj tudi v svetovnem pokalu kdaj pridemo na novo prizorišče, treniramo na novih progah in podobno. Še enkrat, za vse bo enako, vsi se bomo spustili prvič, razen morda Italijanov. Proga je videti zelo lepo, je razgibana, ima vse elemente, strmine, ravnine in prelomnice. Je odlična proga, ki je zelo primerna za olimpijske igre.

Olimpijska proga pa je povsem drugačna, kot je tista na Rogli, kjer ste imeli zadnjo tekmo svetovnega pokala pred prihodom v Livigno. Tista je kratka, specifična, ta pa je povsem drugačna.

Da, proga je dolga, zato bo tudi precej več vrat, kot smo jih vajeni v svetovnem pokalu, ampak tudi olimpijska proga v Pekingu je bila veliko daljša, kot smo jih vajeni. Mislim, da to ni težava in bo to ena lepa olimpijska tekma.

Kakšni pa so največji izzivi na tako dolgi progi? Najbrž noge na koncu že močno pečejo.

Seveda, ampak vsi smo dobro pripravljeni. Spet, vsi bomo v enakem položaju, treba bo zdržati. Več vratc zagotovo pomeni več možnosti za napake, po drugi strani pa tudi ponuja priložnost, da morebiten izgubljen čas nadoknadiš.

Na Rogli se je izkazala Azija. V moški konkurenci je slavil Korejec Lee Sanh Hoo, v ženski pa drugič v sezoni Japonka Cubaki Miki. Je to tempiranje forme ali prav zaradi specifike proge na Rogli bolj nekakšna anomalija?

Ne bi rekla, da je dejavnik proga. Azijski deskarji so v zadnjih nekaj sezonah zelo dobri, nenavadno je v resnici bolj to, da v začetku sezone niso bili tako dobri. Verjamem, da je to resnično bolj tempiranje forme. Res pa je, da sta progi zelo različni. Nenazadnje je proga na Rogli zelo drugačna, kot so preostale v svetovnem pokalu, tudi olimpijska preizkušnja je nekaj posebnega. Vemo, ta tekma pride na vsaka štiri leta, treba je imeti dober dan in tisti, ki bo imel najboljši dan, bo zmagal.

Na zadnji postaji svetovnega pokala pred ZOI je izpadla v osmini finala. Foto: Filip Barbalić

Neke cilje ste si zagotovo že zastavili, kajne? Veliko športnikov sicer govori o nekih tihih željah, ampak po drugi strani imate že olimpijsko medaljo in velike uspehe v svetovnem pokalu. Najbrž ni skrivnost, da so želja najvišja mesta.

Zagotovo, da. Po eni strani mi je morda nekoliko lažje, ker to medaljo že imam, po drugi pa so morda toliko večja tudi pričakovanja. Prav pred kratkim sem se malo zamislila, naredila analizo in ugotovila, da so stvari, na katere sem lahko ponosna, zato si želim tukaj uživati. Ne želim se že vnaprej obremenjevati z rezultatom, saj če greš sproščeno na tekmo in počneš tisto, kar najbolje znaš, potem je dober tudi rezultat. Predvsem torej upam, da v nedeljo ne bom pozabila uživati.

Ste analizirali tudi potek svoje aktualne sezone? Ste ugotovili, kje so bile pomanjkljivosti, kje imate še rezerve in tisti še neizkoriščen potencial?

Da, sem. Morda ni bilo enega vrhunskega rezultata, vseeno pa vem, da sem hitra. Malo sem zagotovo razočarana, ker mi še ni uspelo vsega sestaviti v lepo celoto, po drugi strani pa nimam razlogov za skrb. Vem, da sem hitra in da mi uspevajo dobre vožnje. Zdaj upam le, da se mi v olimpijskem nastopu vse skupaj sestavi.

