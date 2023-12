Lanišek v kvalifikacijah najboljši, blestela tudi Zajc in Peter Prevc

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V svetu športa prehod v novo leto zaznamuje druga tekma novoletne turneje. Dogajanje v Garmisch-Partenkirchnu na Bavarskem se je za skakalce začelo s skokoma za trening in kvalifikacijami, v katerih so blesteli slovenski orli. Anže Lanišek je s 134 metri postal zmagovalec kvalifikacij (140,5 točke), Timi Zajc je bil peti (133,5), Peter Prevc pa sedmi (131,1). Na tekmo se je uvrstil tudi Lovro Kos na 15. mestu, v kvalifikacijah pa je bil zaradi težav z opremo diskvalificiran Domen Prevc.

Če je bila sobota za slovenske skoke v v Garmisch-Partenkirchnu izjemno srečen kraj, potem ko je na tekmi za svetovni pokal na najvišjo stopničko stopila Nika Prevc, pa je tudi dan kasneje v Nemčiji odličen dan za slovenske orle. Anže Lanišek je namreč v kvalifikacijah pred ponedeljkovo tekmo zmagal. S skokom dolgim 134 metrov (140,5 točke) je na koncu za točko in pol prehitel domačina Andreasa Wellingerja, tretje mesto je osvojil Avstrijec Manuel Fettner (135,1).

Odlično je svojo nalogo opravil tudi Timi Zajc, ki je osvojil peto mesto (133 m; 133,5 točke), Peter Prevc je bil sedmi (130,5 m; 131,1). Daleč je poletel tudi Lovro Kos, ki je pristal pri 133,5 metra, a je imel nekaj težav pri doskoku, tako da je kvalifikacije končal na 15. mestu. Smolo je imel Domen Prevc, ki je bil zaradi težav z opremo oziroma s prepustnostjo kombinezona diskvalificiran.

Garmisch-Partenkirchen, novoletna turneja, trening in kvalifikacije (M):

Slovenci med najdaljšimi že na treningu

Slovenci so bili dobro razpoloženi že na treningih. Petru Prevcu je prvi skok za trening na skakalnici v Garmischu pod najvišjo nemško goro Zugspitzom uspel za desetko, saj je pristal pri 136 metrih, najdlje med vsemi. Lovro Kos je skočil 131 metrov, Timi Zajc 129, Anže Lanišek 128, Domen Prevc pa 125 metrov.

Peter Prevc je na prvem treningu pristal pri 136 metrih. Foto: Guliverimage

Slovenski orli so bili med najdaljšimi tudi v drugi seriji treninga: Zajc je skočil 134 metrov, Kos in Lanišek oba 132, Peter Prevc 131,5 metra, nekaj manj le Domen Prevc 120 metrov. Vrhunsko formo je potrdil zmagovalec Oberstdorfa Wellinger, ki je v drugo pristal pri 136 metrih, že njegov prvi skok v Garmischu pa je bil dolg 135,5 metra.

Po prvi četrtini 72. novoletne turneje so v najboljšem položaju za zlatega orla Nemec Wellinger, Japonec Ryoyo Kobayashi in Avstrijec Stefan Kraft. Kos ima po četrtem mestu na prvi tekmi že skoraj deset točk zaostanka za tretjim Kraftom in 20 za vodilnim Wellingerjem.