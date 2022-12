V živo: najprej je bil tretji Lanišek, nato še Kos!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Garmish-Partenkirchen, kvalifikacije:

Smučarski skakalci se poslavljajo od leta 2022, ki je slovenskemu športu prineslo ogromno lepega. Vrhunec tekmovalne sobote predstavljajo kvalifikacije, ki so se začele ob 14. uri. Za 50 mest, ki vodijo na nedeljsko tekmo (25 parov), se meri 67 tekmovalcev. Slovenski orli nastopajo s številkami 37 (Domen Prevc), 39 (Žiga Jelar), 47 (Lovro Kos), 49 (Peter Prevc), 50 (Timi Zajc) in 66 (Anže Lanišek).

Na treningih izstopala tudi Lanišek in Kos Lovro Kos je lani v Ga-Paju osvojil tretje mesto. Foto: Reuters Na prvem treningu je bil najbolj prepričljiv Norvežan Halvor Egner Granerud (138 metrov), drugo mesto je osvojil Kamil Stoch, odlično tretje pa Anže Lanišek (130 metrov). Timi Zajc je bil 9., Lovro Kos 11., Peter Prevc 27., Domen Prevc 29. in Žiga Jelar 51. Norvežan Halvor Egner Granerud je drugi trening izpustil, najboljši rezultat pa je postavil Avstrijec Manuel Fettner (136,5 metrov). Izmed Slovencev se je tokrat najvišje povzpel Lovro Kos (136) in osvojil tretje mesto, Anže Lanišek (135) pa je bil šesti. Kako so se uvrstili preostali Slovenci? Timi Zajc je bil 22. (125), Peter Prevc 23. (126,5), Žiga Jelar 33. (127), Domen Prevc pa 51. (116).

V Garmisch-Partenkirchnu je Slovenija pozdravila že tri zmage. Dvakrat je bil najboljši Primož Peterka (v letih 1997 in 2003), leta 2016 pa je prvo mesto osvojil Peter Prevc.

Primož Peterka je zmago na novoletni turneji v Garmisch-Partenkirchnu proslavljal kar dvakrat. Foto: Sportida

Na uvodni tekmi 71. novoletne turneje je bil najboljši Norvežan Halvor Egner Granerud, na stopničke pa sta se povzpela še Poljaka Piotr Žyla in Dawid Kubacki, sicer vodilni v seštevku svetovnega pokala. Njegov najbližji zasledovalec Anže Lanišek je v Oberstdorfu osvojil 10. mesto, s svojimi nastopi pa ni bil pretirano zadovoljen. Za najboljši slovenski rezultat je (podobno kot lani) poskrbel Lovro Kos, ki je bil sedmi. Točke so izmed Slovencev osvojili še Timi Zajc (18.), Peter Prevc (22.) in Žiga Jelar (28.), brez finala pa je ostal le Domen Prevc.

Nedeljska tekma v Garmisch-Partenkirchnu, uvodno dejanje v koledarskem letu 2023, se bo začela ob 13. uri.