Žan Kranjec v boj za stopničke!

Žan Kranjec v GaPa.ju lovi drugo zmago in tretje stopničke v sezoni.

Foto: Reuters

Garmisch-Partenkirchen v Nemčiji je prizorišče petega moškega veleslaloma sezone. Vodilni veleslalomist svetovnega pokala v alpskem smučanju je slovenski as Žan Kranjec, ki je zmagal na zadnjem veleslalomu zime v Adelbodnu v Švici in tudi danes spada v najožji krog favoritov za zmago. Na progo se bo podal s štartno številko 3, tekma pa se bo začela ob 10.30.

Poleg Kranjca so zmage na veleslalomih v tej zimi slavili še Alexis Pinturault (Sölden), Tommy Ford (Beaver Creek) in Henrik Kristoffersen (Alta Badia). Francoz se bo danes na progo v GaPa-ju podal s številko 7, Američan 5 in Norvežan 6.

Žan Kranjec bo štartal kot tretji, pred njim se bosta po strmini pognala Francoza Mathieu Favre in Victor Muffat-Jeandet, ne bo pa edini Slovenec na tekmi, s štartno številko 56 si bo poskušal finale priboriti še Štefan Hadalin.

Kranjec ima v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala 17 točk prednosti pred Kristoffersenom in 98 pred Pinturaultom.

Finalna vožnja z najboljšo trideseterico bo ob 13.30.

Garmisch-Partenkirchen, veleslalom, štartna lista:

