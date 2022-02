Španec navdušuje v slalomu, Švicar razred zase

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji pravkar poteka moški slalom svetovnega pokala alpskih smučarjev. Sobotnega je v tem bavarskem smučarskem središču dobil Norvežan Henrik Kristoffersen, slovenska predstavnika, Žan Kranjec in Tijan Marovt, pa nista osvojila točk. Zgodba se ponavlja, saj sta brez finala ostala tudi danes. V vodstvu je Švicar Loic Meillard, za presenečenje dneva pa je poskrbel Španec Joaquim Salarich.

Slalom, Garmisch-Partenkirchen, trenutni rezultati: 1. Loic Meillard (Švi) 53.76

2. Ramon Zenhaeusern (Švi) 54.27

2. Johannes Strolz (Avt) 54.27

4. Joaquim Salarich (Špa) 54.31

5. Alexis Pinturault (Fra) 54.45

6. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 54.56

6. Manuel Feller (Avt) 54.56

8. Henrik Kristoffersen (Nor) 54.64

9. Istok Rodeš (Hrv) 54.76

10. Marc Digruber (Avt) 54.84

11. Tanguy Nef (Švi) 54.90

11. Daniel Yule (Švi) 54.90

13. Timon Haugan (Nor) 54.91

14. Giuliano Razzoli (Ita) 54.97

15. Michael Matt (Avt) 54.99

...

Žan Kranjec (Slo) 56.55 Odstopi: Tijan Marovt (Slo), Clement Noel (Fra), Kristoffer Jakobsen (Šve), Luca Aerni (Švi), Albert Popov (Bol), Fabio Gstrein (Avt) ...

Olimpijski podprvak v veleslalomu, Žan Kranjec, v tej sezoni na slalomih ne blesti. V soboto je v Garmisch-Partenkirchnu ostal brez točk, osvojil je 42. mesto, danes pa bi bil lahko uvrščen še nižje, saj si je v prvem teku prismučal skoraj tri sekunde zaostanka za Švicarjem Loicom Meillardom. Mladi Slovenec Tijan Marovt je podobno kot včeraj odstopil in ostal brez uvrstitve. Že pri prvem vmesnem času je za vodilnim Švicarjem zaostajal več kot sekundo.

Švicar Meillard se je v nedeljo izkazal in v prvem teku poskrbel za najboljši rezultat. Bil je razred zase, saj sta se mu najbližja zasledovalca, to sta rojak Ramon Zenhaeusern in Avstrijec Johannes Strolz, ki si delita drugo mesto, uspela približati na 51 stotink sekunde. Na četrto mesto se je presenetljivo s številko 49 prebil Španec Joaquim Salarich, ki s tem naskakuje rezultat kariere. V soboto je osvojil osmo mesto, kar je največji uspeh 28-letnega Španca na tekmah za svetovni pokal, po prvem teku pa ga od stopničk ločijo le štiri stotinke sekunde!

Španec Joaquim Salarich se spogleduje z najboljšim rezultatom kariere. Foto: Guliverimage

Z višjimi številkami so si dober izhodiščni položaj po prvem teku zagotovili tudi Hrvat Istok Rodeš (številka 34), Avstrijec Marc Digruber (38) in Švicar Tanguy Nef (26), ki se je izkazal že na sobotni tekmi, ko je celo vodil po prvem teku, nato pa zaradi napake v finalu ostal brez uvrstitve.

Na sobotnem slalomu se je sicer že 25. zmage za svetovni pokal v karieri veselil Norvežan Henrik Kristoffersen. Na zmagovalni oder sta se povzpela še Švicar Loic Meillard in Avstrijec Manuel Feller. Skandinavcu danes ne kaže tako dobro. Po prvem teku je na osmem mestu, za Meillardom pa zaostaja skoraj sekundo.

Drugi tek se bo začel ob 12.30.