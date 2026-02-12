Južnokorejska deskarka Gaon Choi je postala nova olimpijska prvakinja v snežnem žlebu (half pipe). Olimpijska zmagovalka iz Pekinga leta 2022 in Pyeongchanga leta 2018 Chloe Kim je osvojila srebrno kolajno. Tretja je bila Japonka Mitsuki Ono.

17-letna Južnokorejka Gaon Choi je v tretji vožnji v Livignu dosegla oceno 90,25 točke. Američanka Chloe Kim je dosegla 88 točk, Mitsuki Ono na tretjem mestu pa je zbrala 85 točk.

Choi je v prvi vožnji padla, a je po zadnji vožnji prevzela prvo mesto. Ameriška deskarka Kim je hotela postati prva ženska, ki bi osvojila tri olimpijske zlate kolajne v deskanju na snegu, a ji to zaradi padca ni uspelo.

Deskanje, snežni žleb, ženske:

ZLATO: Gaon Choi (Južna Koreja)

SREBRO: Chloe Kim (ZDA)

BRON: Mitsuki Ono (Japonska)