ZOI 2026, Livigno, snežni žleb
Gaon Choi za zlato premagala dvakratno olimpijsko prvakinjo
Južnokorejska deskarka Gaon Choi je postala nova olimpijska prvakinja v snežnem žlebu (half pipe). Olimpijska zmagovalka iz Pekinga leta 2022 in Pyeongchanga leta 2018 Chloe Kim je osvojila srebrno kolajno. Tretja je bila Japonka Mitsuki Ono.
17-letna Južnokorejka Gaon Choi je v tretji vožnji v Livignu dosegla oceno 90,25 točke. Američanka Chloe Kim je dosegla 88 točk, Mitsuki Ono na tretjem mestu pa je zbrala 85 točk.
Choi je v prvi vožnji padla, a je po zadnji vožnji prevzela prvo mesto. Ameriška deskarka Kim je hotela postati prva ženska, ki bi osvojila tri olimpijske zlate kolajne v deskanju na snegu, a ji to zaradi padca ni uspelo.
ZLATO: Gaon Choi (Južna Koreja)
SREBRO: Chloe Kim (ZDA)
BRON: Mitsuki Ono (Japonska)