Ganjena Mikaela Shiffrin bučno proslavila zlato odličje

Mikaela Shiffrin je svojo drugo zlato slalomsko medaljo in prvo po letu 2014 proslavila v velikem slogu. V avstrijski hiši v Cortini d'Ampezzo je bila organizirana velika zabava, praznovanje pa je trajalo pozno v noč.

Mikaela Shiffrin je bila po osvojitvi svojega drugega slalomskega zlata zelo ganjena. Večkrat se je v izjavah spomnila na očeta Jeffa, ki je umrl pred šestimi leti. "Grenko-sladko je doživeti nekaj tako velikega, a tega ne moreš deliti z vsemi, ki jih imaš najraje," ob tem pa ni mogla skriti solz.

A bolj prešerne volje je bila zvečer, ko je svojo olimpijsko zmago proslavila v stilu. V avstrijski hiši je petkratna zmagovalka svetovnega pokala plesala in se zabavala, ob tem pa bila ves čas v središču pozornosti, ob zmagi je odprla tudi penino. Med udeleženci zabave so bile med drugim tudi njena mama Eileen Shiffrin, pa reprezentančna kolegica Paula Moltzan, nosilka bronastega odličja, Anna Swenn-Larsson ter srebrna Camille Rast.

Mikaela Shiffrin partying at 🇦🇹 Austria House after winning 🥇 pic.twitter.com/bNdAGWgQpE — Alessandro Poggi (@alespoggi) February 19, 2026

Dogajanje je Shiffrin dobro povzela z objavo v četrtek zjutraj, ko je ob fotografiji, na kateri leži na postelji z zlato medaljo okoli vratu zapisala: "Trenutno se ne dogaja prav veliko."

Ameriški smučarki se je sicer ob osvojitvi zlatega odličja s posebno objavo poklonil tudi njen zaročenec in smučar Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je zaradi dolgega okrevanja po poškodbi izpustil letošnje olimpijske igre. "Mikaela, to, kar si danes naredila, kaže, da je tvoja mentalna moč resnično iz tega sveta. Pred štirimi leti si z olimpijskih iger odšla z več vprašanji kot odgovori. Danes si odgovorila na prav vsako izmed njih. Vsem si zaprla usta in svetu pokazala, kdo je kraljica."

"Videl sem delo, ki si ga v zadnjih letih vložila, tako fizično kot mentalno, in si moj največji navdih. Neizmerno ponosen sem, da lahko rečem, da sem tvoja zaročenec. Ljubim te," je še zapisal Kilde.

Preberite še: