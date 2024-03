Slovenska legenda smučarskih skokov Peter Prevc je danes v Planici zaključil veličastno kariero. Rajanje se je začelo že takoj po tekmi, prireditelji so mu pripravili imenitno slovesnost, čustveni so bili prav vsi, tudi športnemu junaku je ušlo nekaj solz, a s tem njegovega poslovilnega dne še ni bilo konec, zaključil se je na gala prireditvi v Kranjski Gori. To je bilo vsekakor slovo, ki si ga je veliki šampion zaslužil. Na njem ni manjkalo znanih imen. Več v fotogaleriji ...