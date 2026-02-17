Francozi od šoka do premiernega naslova, Slovenci blizu presenčenja

Fabien Claude, Emilen Jacquelin, Quentin Fillon Maillet in Eric Perrot so novi štafetni biatlonski olimpijski prvaki. Na tekmi v Anterselvi so v finišu dobili tekmo preobratov. Slovenci so se vse do konca borili za peto mesto, osvojili so deveto.

Biatlonska štafeta na Južnem Tirolskem je postregla z dramatičnim bojem Francije, Norveške in Švedske. Prvič v zgodovini so se na Olimp povzpeli Francozi. Eden od junakov iger pa postaja Fillon Maillet, ki je v Anterselvi osvojil že tretje zlato, po slavju v sprintu in mešani štafeti.

Uvod v tekmo je kazal na presenečenje, saj je moral Claude v kazenski krog in je šel v smučino zadnjega kroga celo na zadnjem mestu. Zato pa je zablestel Jacquelin, ki je zaostanek 50 sekund izničil do sredine drugega kroga, po drugem streljanju pa prevzel vodstvo. Zelo blizu so bili Finci in Švedi.

V tretjem krogu so nalogo poravnano opravili Fillon Maillet, Šved Martin Ponsiluoma in Norvežan Sturla Holm Laegreid. O končnem vrstnem redu so odločala tri velika imena - Perrot, Sebastien Samuelsson in Vetle Sjaastad Christiansen.

Perrot si je prvo prednost priboril po prvem streljanju, na zadnjem pa z dvema popravama dal priložnost tekmecema. Christiansen je z ničlo šel v zadnja dva kilometra in pol z zaostankom slabih devetih sekund, a se vodilni tekmovalec v skupnem seštevku svetovnega pokala ni predal in osvojil drugo zlato. Šved je trdno držal bron.

Foto: Guliverimage

Slovenija vse do konca v igri za peto mesto

Slovenija je dolgo tekmovala za peto mesto in izenačenje najboljše olimpijske uvrstitve. V uvodu je Miha Dovžan sicer v stoječem položaju popravljal kar trikrat, predal Jakovu Faku kot deveti, a z zmernim zaostankom 35 sekund. Ta je štafeto popeljal na sedmo mesto, nato pa je sledil eden najboljših nastopov Antona Vidmarja v karieri. S strelsko ničlo je na 26. rojstni dan Sloveniji priboril peto mesto.

Lovro Planko je šel v smučino 17 sekund za četrtouvrščenim Nemcem ter pa 32 sekund pred Ukrajincem in Estoncem. V ležečem položaju je prednost pred zasledovalci še povečal, a zadnjem streljanju se mu je povsem zalomilo. Trije dodatni streli niso zadoščali, da bi podrl pet tarč, in zavil je v kazenski krog. V smučini je nato za deveto mesto prehitel Avstrijca in ekipi priboril vsaj najboljšo štafetno uvrstitev v sezoni.

* Izidi:

- moški, 4 x 7,5 km:

1. Francija 1:19:55,2 (1+9)

(Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot)

2. Norveška + 9,8 (0+6)

(Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen)

3. Švedska 57,5 (0+6)

(Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson)

4.Nemčija 1:48,3 (0+12)

5. ZDA 2:27,4 (0+8)

6. Češka 2:31,3 (0+10)

7. Finska 2:34,1 (2+10)

8. Švica 2:41,4 (2+12)

9. Slovenija 2:57,8 (1+11)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Toni Vidmar, Lovro Planko)

10. Avstrija 3:03,3 (0+7)

...

