Italijanka Francesca Lollobrigida je osvojila drugo zlato odličje na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu. Po rekordnem nastopu na 3.000 metrov v hitrostnem drsanju je bila s časom 6:46,17 najboljša tudi na 5.000 metrov.

Italijanska hitrostna drsalka Francesca Lollobrigida je na igrah leta 2022 v Pekingu osvojila srebrno in bronasto olimpijsko kolajno, minulo soboto je prišla do svojega prvega olimpijskega zlata, zdaj pa še do drugega. Drugo mesto je zasedla nizozemska tekmovalka Merel Conijn, ki je s časom 6:46,27 za novo olimpijsko zmagovalko zaostala 0,10 sekunde. S časom 6:46,34 oz. zaostankom 0,17 sekunde je tretje mesto osvojila Norvežanka Ragne Wiklund.

Hitrostno drsanje, 5.000 m, ženske:

ZLATO: Francesca Lollobrigida (Italija)

SREBRO: Merel Conijn (Nizozemska)

BRON: Ragne Wiklund (Norveška)