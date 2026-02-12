Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
18.30

Francesca Lollobrigida Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre hitrostno drsanje

Četrtek, 12. 2. 2026, 18.30

1 ura, 16 minut

ZOI 2026, Milano, hitrostno drsanje, 5.000 m (ž)

Francesca Lollobrigida še drugič zlata

STA

Francesca Lollobrigida | Francesca Lollobrigida | Foto Reuters

Francesca Lollobrigida

Foto: Reuters

Italijanka Francesca Lollobrigida je osvojila drugo zlato odličje na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu. Po rekordnem nastopu na 3.000 metrov v hitrostnem drsanju je bila s časom 6:46,17 najboljša tudi na 5.000 metrov.

Francesca Lollobrigida
Sportal Izjemna Italijanka z olimpijskim rekordom do naslova, razočaranje Nizozemk

Italijanska hitrostna drsalka Francesca Lollobrigida je na igrah leta 2022 v Pekingu osvojila srebrno in bronasto olimpijsko kolajno, minulo soboto je prišla do svojega prvega olimpijskega zlata, zdaj pa še do drugega. Drugo mesto je zasedla nizozemska tekmovalka Merel Conijn, ki je s časom 6:46,27 za novo olimpijsko zmagovalko zaostala 0,10 sekunde. S časom 6:46,34 oz. zaostankom 0,17 sekunde je tretje mesto osvojila Norvežanka Ragne Wiklund.

Hitrostno drsanje, 5.000 m, ženske:
ZLATO: Francesca Lollobrigida (Italija)
SREBRO: Merel Conijn (Nizozemska)
BRON: Ragne Wiklund (Norveška)
Francesca Lollobrigida Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre hitrostno drsanje
