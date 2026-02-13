Fillon Maillet ujel Fourcada, Fak najboljši med Slovenci

Francoz Quentin Fillon Maillet je zmagovalec moške sprinterske biatlonske olimpijske tekme v Anterselvi. Na letošnjih igrah je bil zlat že z mešano štafeto in osvojil svojo sedmo olimpijsko kolajno, s čimer se je izenačil s slovitim rojakom Martinom Fourcadom. Srebra in brona so se po preobratu v zadnjem krogu po zaslugi Vetleja Sjaastada Christiansena in Sturle Holmna Laegreida veselili Norvežani. Slovenska četverica se je uvrstila na zasledovanje.

Fillon Maillet je z zmago nadgradil srebro iz Pekinga 2022, zlato pa si je pritekel v zadnjem krogu. Na zadnjem streljanju je imel njegov rojak Emilien Jacquelin šest sekund prednosti pred njim, a je v zadnjem 3,3 km dolgem krogu izgubil 22 sekund.

Kazalo je na dvojno francosko zmago, in da se bo Jacquelin odkupil za 55. mesto na posamični tekmi, kar mu je delno uspelo, vseeno pa bo bržkone najbolj razočaran v karavani danes.

Iz ozadja sta se na zmagovalni oder prebila Norvežana Vetle Sjaastad Christiansen in Sturla Holm Laegreid. Prvi je na strelišču zaostajal še dobrih 17 sekund, drugi pa skoraj 21, a sta ga oba prepričljivo prehitela. Jacquelinu se je kolajna izmuznila za dve desetinki sekunde.

Quentin Fillon Maillet je postal zmagovalec sprinta. Foto: Reuters

Tako kot zmagovalec, pa bo danes zanimiv tudi tretjeuvrščeni Laegreid. Ta je bronasto kolajno na 20 km in medijsko izpostavljenost izkoristil, da je prav na igrah bivšemu dekletu priznal, da jo je prevaral in s tem v domovini zasenčil zlato mladega rojaka Johan-Olava Botna, ki je bil danes osmi. Kasneje se je Laegreid opravičil, a v norveškem rumenem tisku bo nedvomno spet ena osrednjih osebnosti.

Slovencem se je vrhunski izid na desetkilometrski tekmi z dvema strelskima postankoma spet izmuznil zaradi napak z orožjem. Najboljši je bil na 25. mestu z enim zgrešenim strelom 38-letni Jakov Fak, ki je del decembra in januar zamudil zaradi poškodbe kolena in regeneracije.

Na nedeljsko zasledovanje so se uvrstili tudi 34. Lovro Planko, 35. Anton Vidmar in 36. Miha Dovžan. Prvi je moral v kazenski krog trikrat, drugi enkrat, zadnji pa enkrat, a v smučini ni uspel unovčiti dobrega streljanja.

V soboto ob 14.45 sprinterska tekma na 7,5 km čaka še biatlonke, tudi s Polono Klemenčič, Anamarijo Lampič, Leno Repinc in Manco Caserman. V nedeljo tekmovalke in tekmovalce čaka zasledovanje.

Izidi: - moški, 10 km:

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 22:53,1 (0)

2. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) + 13,7 (0)

3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 15,9 (0)

4. Emilien Jacquelin (Fra) 16,1 (0)

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 25,0 (0)

6. Johannes Dale (Nor) 43,0 (2)

7. Martin Ponsiluoma (Šve) 46,7 (2)

8. Johan-Olav Botn (Nor) 58,2 (1)

9. Eric Perrot (Fra) 1:02,1 (2)

10. Philipp Horn (Nem) 1:09,2 (1)

...

25. Jakov Fak (Slo) 1:52,1 (1)

34. Lovro Planko (Slo) 2:12,9 (3)

35. Anton Vidmar (Slo) 2:16,9 (9)

36. Miha Dovžan (Slo) 2:17,3 (1)

...

Preberite še: