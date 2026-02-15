Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
18.15

54 minut

Femke Kok Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre hitrostno drsanje

Nedelja, 15. 2. 2026, 18.15

54 minut

ZOI 2026, Milano, hitrostno drsanje, 500 m (ž)

Femke Kok z olimpijskim rekordom do zlate kolajne

STA

ZOI Femke Kok hitrostno drsanje | Najboljše tri na 500 metrov. | Foto Reuters

Najboljše tri na 500 metrov.

Foto: Reuters

Na olimpijski preizkušnji hitrostnega drsanja na 500 metrov je nizozemska drsalka Femke Kok z olimpijskim rekordom (36.49) potisnila svojo rojakinjo Jutto Leerdam s prvega mesta in osvojila svojo prvo zlato olimpijsko kolajno.

ZOI hitrostno drsanje
Sportal Velzeboer na poti do zlata postavila še svetovni rekord

Zdaj je Femke Kok nosilka svetovnega in olimpijskega rekorda na tej razdalji. Drugo mesto je za Jutto Leerdam tretja olimpijska kolajna. Na razdalji 1000 metrov je na letošnjih igrah po ostrem boju s tokratno prvakinjo Kok z olimpijskim rekordom osvojila zlato odličje. Kok je bila pred tem nosilka rekorda le za par minut.

Japonska večkratna olimpijska medalistka Miho Takagi je zasedla tretje mesto. To je njeno deveto olimpijsko odličje, od tega je osvojila dve zlati. Ima že bronasto odličje iz letošnjih iger s preizkušnje na 1000 metrov.

Hitrostno drsanje, 500 m, ženske:
ZLATO: Femke Kok (Nizozemska)
SREBRO: Jutta Leerdam (Nizozemska)
BRON: Miho Takagi  (Japonska)
Jens van 't Wout
Sportal Po incidentov polni preizkušnji se je predvajala nizozemska himna
Jordan Stolz
Sportal Jordan Stolz še do druge zlate kolajne v hitrostnem drsanju
