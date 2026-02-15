Femke Kok z olimpijskim rekordom do zlate kolajne

Na olimpijski preizkušnji hitrostnega drsanja na 500 metrov je nizozemska drsalka Femke Kok z olimpijskim rekordom (36.49) potisnila svojo rojakinjo Jutto Leerdam s prvega mesta in osvojila svojo prvo zlato olimpijsko kolajno.

Zdaj je Femke Kok nosilka svetovnega in olimpijskega rekorda na tej razdalji. Drugo mesto je za Jutto Leerdam tretja olimpijska kolajna. Na razdalji 1000 metrov je na letošnjih igrah po ostrem boju s tokratno prvakinjo Kok z olimpijskim rekordom osvojila zlato odličje. Kok je bila pred tem nosilka rekorda le za par minut.

Japonska večkratna olimpijska medalistka Miho Takagi je zasedla tretje mesto. To je njeno deveto olimpijsko odličje, od tega je osvojila dve zlati. Ima že bronasto odličje iz letošnjih iger s preizkušnje na 1000 metrov.

Hitrostno drsanje, 500 m, ženske:

ZLATO: Femke Kok (Nizozemska)

SREBRO: Jutta Leerdam (Nizozemska)

BRON: Miho Takagi (Japonska)