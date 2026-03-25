Trener nemške skakalne reprezentance je presenetil z izborom ekipe za finale v Planici. Čeprav je Felix Hoffmann, ki je na devetem mestu skupnega seštevka drugi najvišje uvrščeni Nemec, pred tednom dni napovedal, da je s sezono že sklenil, pa bo vendarle nastopil pod Poncami, a samo na nedeljski tekmi najboljše trideseterice svetovnega pokala.

Felix Hoffmann Foto: Reuters Felix Hoffmann prejšnji konec tedna ni letel v Vikersundu, v Planici pa bo vendarle tekmoval na nedeljski zadnji tekmi sezone. Na tej lahko nastopi 30 najboljših v svetovnem pokalu. Glavni trener nemške reprezentance Stefan Horngacher tako pravi, da preprosto morajo imeti na tekmi čim večje število svojih tekmovalcev.

"S trenerjem Christianom Heimom sva v zadnjih dneh dobro trenirala na veliki skakalnici v Planici. Popravil sem formo. Moja tehnika je zdaj spet stabilna. Zelo sem užival v skokih. Zato sem se odločil, da nastopim na finalni tekmi sezone. Ker sem se uvrstil na zadnjo tekmo, želim to priložnost izkoristiti. Planiška letalnica mi ustreza. Tu imam tudi svoj rekord, 235 metrov," je odločitev razložil Hoffmann. Poleg njega imajo mesto na nedeljski tekmi še Philipp Raimund, Andreas Wellinger, Pius Paschke in Karl Geiger.

Na četrtkovih kvalifikacijah za petkovo posamično tekmo pa Hoffmanna ni v nemški postavi. Na teh bodo leteli Ben Bayer, Geiger, Paschke, Raimund, Luca Roth in Wellinger. V soboto je v Planici na sporedu ekipna tekma. Vremenska napoved za četrtek in petek sicer ni najboljša.