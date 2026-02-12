Slovenski biatlonci so danes v Anterselvi opravili uradni trening pred jutrišnjim izjemno pomembnim olimpijskim šprintom. Na tem ne bodo lovili le čim boljšega izhodišča za nedeljsko zasledovalno tekmo ter si potencialno tlakovali pot do t. i. biatlonske formule ena, tekme s skupinskim štartom, na kateri bo nastopila le najboljša trideseterica tekmovalcev, Lovro Planko in Anton Vidmar sta dodatno motivirana še s tem, da popravita slab strelski vtis s torkove posamične tekme. Jakov Fak pa je danes na treningu ostal še uro dlje in se posvetil testiranju smuči.

Jakov Fak se je v torek po dveh mesecih neprostovoljnega premora spet vrnil na tekmovanja in na najdaljši, 20-kilometrski, posamični tekmi biatlonskega olimpijskega programa v Anterselvi zasedel 29. mesto. Upal je na veliko več, vseeno pa si je lahko tudi malce oddahnil, saj bi lahko v času odsotnosti izgubil veliko več moči. Opogumljen in našpičen se je takoj osredotočil na naslednji izziv, petkom šprint.

Veteran ničesar ne prepušča naključju

"Jutri bom poskušal narediti vse, kar lahko, upam, da bo telo dovolj sveže, da bom lepo razporedil moči, pametno oddelal na strelišču in bom na koncu dneva zadovoljen." Foto: Filip Barbalić Danes je tako na uradnem treningu ostal skoraj uro dlje od reprezentančnih kolegov in z glavnim serviserjem Anžetom Globevnikom testiral smuči. Očitno res ničesar noče prepustiti naključju. "Saj se za vsako tekmo išče optimalne smuči, danes sva z Anžetom še malo dodatno potestirala, želela sva videti, kako se smuči obnašajo v različnih pogojih, da poskušamo ožjo izbiro smuči za jutri narediti kar najbolj optimalno. Še najzahtevnejše je najti prave strukture in maže v teh spreminjajočih se pogojih, ko nekaj denimo dobro deluje na senčnih delih proge, nekaj drugega pa na sončnih," nam je poročal po treningu.

"Jutri bom poskušal narediti vse, kar lahko, upam, da bo telo dovolj sveže, da bom lepo razporedil moči, pametno oddelal na strelišču in bom navsezadnje zadovoljen. Počutje je iz dneva v dan boljše, vedno pa je čas tisti, ki ga ne moremo kupiti, enostavno je treba iti iz dneva v dan, več kot dobro trenirati in si kakovostno spočiti po treningu, ne morem narediti," je še dejal najbolj izkušen član slovenske reprezentance.

Dovžan stavi na hitro in natančno streljanje

Miha Dovžan si še ne upa razmišljati o skupinskem štartu. Foto: Filip Barbalić Z obnovljeno samozavestjo se na drugo tekmo olimpijskih iger podaja tudi drugi najstarejši član slovenske vrste in v torek naš najvišje uvrščeni tekmovalec Miha Dovžan. "Tisti strelski nastop s posamične tekme mi je dal potrditev, da sem se na to strelišče kar dobro privadil. Malo me je skrbel prihod na strelišče, ker se ti lahko res hitro zatresejo noge in tudi iz lanske sezone nisem imel najboljšega občutka, zato sem šel v svojem ritmu in za jutri je načrt ravno tak, da pred streliščem spustim ritem in pulz spravim na raven, ki jo potrebujem za dobro streljanje," pravi 32-letni Gorjan. "Z dobrim in hitrim streljanjem ter malenkost višjim tempom teka bi se lahko spet nekako uvrstil tam okoli dvajsetega mesta in s tem bi bil zelo zadovoljen. To bi bilo lepo izhodišče za zasledovalno tekmo, obenem pa bi lahko že začel razmišljati o skupinskem štartu, česar si zdaj še ne upam," je še dodal.

Dolžnika nista testirala kazenskega kroga

"Jutri bomo sadili, kar bomo v nedeljo želi." Foto: Filip Barbalić Velika dolžnika s posamične tekme in zato prav posebej motivirana, da popravita obupen strelski vtis, pa sta mlajša člana, Lovro Planko in Toni Vidmar. "O šprintu razmišljam ves čas, tudi o olimpijskih igrah razmišljam na vsakem treningu že zadnji dve leti. Jutri upam, da mi uspe to, o čemer sanjam zadnja štiri leta. Je pa zagotovo šprint tudi tekma, na kateri si lahko tekmovalci, ki ne sodimo v sam svetovni vrh, izborimo dobro izhodišče za zasledovalno tekmo. Jutri bomo torej sadili, kar bomo v nedeljo želi," pravi Planko. "Želim si le narediti tako, kot znam, da na progi pustim dušo in srce, ter si nato nimam ničesar očitati. S tem bom zadovoljen, ne glede na rezultat," je odločen.

Jasno, po dveh vse prej kot prepričljivih strelskih predstavah na tekmi mešanih štafet in posamični preizkušnji, se je Kamničan posvečal predvsem piljenju strelskih podrobnosti. "Prihod na strelišče je tukaj precej zahteven, ker se nanj ne spustiš kot na Pokljuki denimo. Je treba prej še nekaj narediti in na to je treba paziti. Se zgodi, da pulz nekako pride za teboj, če ne paziš," nam je o specifiki proge v Anterselvi pojasnil mladi as, ki pa ga na treningu nismo opazili v kazenskem krogu. "Nisem ga preizkusil, priznam. Tudi ponavadi ne grem, kar morda niti ni najbolj pametno. Kazenski krog je tukaj sicer zelo lep, enakomeren, kje drugje pa je lahko tudi bolj jajčasti ali kvadraten in je dobro, če ga prej preizkusiš, sploh če imaš takšno strelsko statistiko, kot jo imam jaz," nam je povedal.

"Kakšen kazenski krog?!"

Kazenskemu krogu, bodisi zaradi vraževerja, bodisi nekakšne manifestacije jutrišnjega razpleta, se je izognil tudi Toni Vidmar. "Kakšen kazenski krog?!" se je zasmejal. Tam si ga jutri ne želi videti nihče, razen njegovih konkurentov. Na posamični tekmi je streljal naravnost obupno, priznava. Kar sedem minut pribitka si je prislužil. "Moje streljanje je bilo prava katastrofa in zato sem se zdaj na treningu osredotočil predvsem na to. Delal sem veliko stoje, tudi suhih treningov sem opravil veliko. Puško sem po posamični tekmi razstavil na prafaktorje in jo spet sestavil, upam, da malo boljše. Na treningih je delovala dobro. Jutri si želim pokazati, kar znam in ohraniti mirno glavo na strelišču. Sicer pa na tem visokem prizorišču nikoli nisem dosegla dobrega rezultata, zato sem se tudi v pripravah odločil za malo bolj individualno pot in ogromno treninga opravil na višini in s tekaško formo sem zadovoljen in zagotovo bom poskušal ohraniti tekaško taktiko s posamične tekme, ker mislim, da sem zelo dobro razporedil moči. Šprint je sicer pol krajši, zato bo treba teči še bolj z občutkom, kar pa tudi znam," pravi.

"Kakšen kazenski krog?!" Foto: Filip Barbalić

Naslednje tekme so izjemno pomembne

Glavni trener Janez Marič upa, da bodo prav vsi njegovi varovanci popravili dosežke s posamične tekme. Naslednje tekme so izjemno pomembne, krojile bodo potek olimpijskih iger, se zaveda: "Če bodo fantje dobro opravili šprint, bodo imeli dobro izhodišče tudi na zasledovalni tekmi. V igri so tudi še uvrstitve na tekmo s skupinskim štartom, ampak v tej računici ni še nič odločeno. Odločali bosta naslednji dve tekmi. Želim si, da bodo čim manj obremenjeni, hitri in natančni na strelišču in da se jim bo enostavno poklopilo. To čakam že celo zimo in se kar nekako ne izide, kot bi si želeli."

Moški šprint bo na sporedu jutri ob 14. uri, v nedeljo sta na sporedu zasledovalni tekmi – moška ob 11.15 in ženska ob 14.45 –, torek in sreda (17. in 18. februar) sta dneva za obe štafeti, biatlonski del olimpijskih iger pa se bo zaključil v petek in soboto (20. in 21. februar) z elitnima tekmama s skupinskim štartom.

