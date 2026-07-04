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Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Sobota,
4. 7. 2026,
10.30

Osveženo pred

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Alexandria Loutitt Eva Pinkelnig padec koleno operacija poškodba rehabilitacija poškodba kolena smučarski skoki

Sobota, 4. 7. 2026, 10.30

1 ura, 34 minut

Eva Pinkelnig po grozljivem padcu že skače, Alexandria Loutitt vidi luč na koncu tunela

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

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Alexandria Loutitt | Alexandria Loutitt se počasi vrača po težkem padcu v Predazzu, ki ji je vzel olimpijske sanje. | Foto Guliverimage

Alexandria Loutitt se počasi vrača po težkem padcu v Predazzu, ki ji je vzel olimpijske sanje.

Foto: Guliverimage

"Končno vidim luč na koncu predora," je po devetih mesecih rehabilitacije v čustvenem sporočilu zapisala Alexandria Loutitt. Kanadčanka se po dodatnem posegu na kolenu še ne bo prenaglila z vrnitvijo, medtem ko je Eva Pinkelnig po hudi poškodbi v Predazzu že opravila prve skoke. Padca na olimpijski generalki sta obema vzela nastop na igrah in ju zaznamovala tudi psihično, zdaj pa se njuni zgodbi prvič po dolgem času obračata v pozitivno smer.

Nesreči Eve Pinkelnig in Alexandrie Loutitt v Predazzu, kjer je tekma poletnega grand prixa služila tudi kot generalka pred zimskimi olimpijskimi igrami, sta bili med najbolj pretresljivimi zgodbami minule skakalne sezone.

Padec Pinkelnig je navzoče še posebej pretresel. Avstrijka se je po doskoku prijela za kolena in glasno kričala od bolečin, zato je bilo hitro jasno, da gre za hudo poškodbo. Poznejši pregledi so potrdili najhujše: poškodovala si je križno kolensko vez, zaradi česar je ostala brez olimpijske sezone, v najtežjih trenutkih pa je razmišljala celo o koncu kariere.

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Dan pozneje je sledil nov udarec. Padla je še Kanadčanka, ki je prav tako predčasno končala sezono. Po mesecih rehabilitacije operiranih kolen se obe zdaj počasi ozirata naprej in se znova spogledujeta z vrnitvijo na skakalnico.

Loutitt: Končno vidim luč na koncu predora

Skoraj leto dni po hudih padcih obe športnici kažeta, da se njuna vrnitev vendarle približuje. Hkrati odkrito priznavata, da ju je težka izkušnja zaznamovala tudi psihično, saj sta morali izpustiti težko pričakovane olimpijske igre v Predazzu, kjer je Nika Prevc osvojila dve posamični medalji, srebrno in bronasto.

"Končno vidim luč na koncu predora. Za mano je res dolgih devet mesecev in neizmerno sem hvaležna za vso podporo, ki sem jo prejemala na tej poti. Počutim se kot nova oseba, hkrati pa spet kot jaz. Čeprav si poškodbe nikoli ne bi izbrala, sem si med okrevanjem zadala cilj, da ne rastem le kot športnica, ampak tudi kot človek," je ob daljšem čustvenem sporočilu zapisala Loutitt.

Razkrila je tudi, da je morala pred nekaj tedni še na manjši operativni poseg, s katerim so ji očistili poškodovano tkivo v kolenu. Operacija je bila uspešna, okrevanje pa naj bi se ji podaljšalo le za kratek čas. Če bo šlo vse po načrtih, želi prve skoke opraviti še pred koncem poletja.

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Ob tem poudarja, da se na tekmovanja ne bo vrnila, dokler na skakalnici ne bo znova povsem samozavestna.

"Želim se vrniti kot najboljša različica sebe – rezultati pri tem niso najpomembnejši. Dokler tega ne bom zmogla, ne bom tekmovala, zagotovo pa me letos ne bo na poletnih tekmah," je dodala Kanadčanka, ki se zaveda, da bi prehitra vrnitev lahko pomenila novo tveganje za poškodbo kolena.

Pinkelnig že opravila prve skoke

Le nekaj dni pred objavo Kanadčanke je pozitivno sporočilo z javnostjo delila tudi Eva Pinkelnig.

Avstrijka je objavila videoposnetek svojih prvih skokov po poškodbi kolena in ob njem zapisala: "Prvi skoki po poškodbi kolena. Misija: vrnitev. Status: korak bližje."

Eva Pinkelnig je grdo padla lani na tekmi poletnega grand prixa v Predazzu. | Foto: Eva Pinkelnig je grdo padla lani na tekmi poletnega grand prixa v Predazzu.

"Devet mesecev po operaciji kolena. Devet mesecev upanja, boja, dvomov in zaupanja. Danes sem po operaciji prvič spet stala na gorskem vrhu, na svoji prvi turi po zavarovani plezalni poti. Včasih ozdravitev ne pomeni le, da se nekaj zaceli. Pomeni, da dobiš nazaj del samega sebe. Gore so moj dom. In danes sem se končno lahko vrnila domov," je zapisala Pinkelnig.

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