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Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
9. 7. 2026,
17.47

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

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Natisni članek

Natisni članek
poroka Erin Mielzynski Lenny Valjas

Četrtek, 9. 7. 2026, 17.47

1 ura, 5 minut

Poroka nekdanjih zimskih športnikov

Erin Mielzynski in Lenny Valjas sta se poročila

Avtor:
R. Sp.

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Erin Mielzynski | Nekdanja specialistka za tehnične discipline Erin Mielzynski se je poročila z dolgoletnim partnerjem, nekdanjim smučarskim tekačem Lennyjem Valjasom. | Foto Guliverimage

Nekdanja specialistka za tehnične discipline Erin Mielzynski se je poročila z dolgoletnim partnerjem, nekdanjim smučarskim tekačem Lennyjem Valjasom.

Foto: Guliverimage

Nekdanja kanadska alpska smučarka Erin Mielzynski se je poročila z dolgoletnim partnerjem, prav tako nekdanjim športnikom Lennyjem Valjasom.

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Sezona porok (nekdanjih) zimskih športnikov je v polnem razmahu. Tokrat sta bila v središču pozornosti nekdanja alpska smučarka Erin Mielzynski in nekdanji smučarski tekač Lenny Valjas.

"V zadnjih 13 letih sem se zaljubila v toliko različic tebe. Ne le v spomin na to, kdo si bil, ko sva se spoznala, ampak v osebo, katera si danes, v osebo, v katero se spreminjaš, in v vsako različico tebe, ki jo lahko ljubim v tem življenju. Kot otroke nas učijo, da je ljubezen ena sama velika pravljica. A naučila sem se, da je prava ljubezen tisoče navadnih trenutkov, vedno znova prepletenih z izbiro drug drugega skozi vsak letni čas in vsako različico tega, kar postanemo," je 36-letnica zapisal na družbenem omrežju in pripela serijo poročnih fotografij, posnetih v gozdu.

Večkratni kanadski prvak Valjas je v svetovnem pokalu sedemkrat pritekel na stopničke, na olimpijskih igrah pa najvišje končal na sedmem mestu. | Foto: Guliverimage Večkratni kanadski prvak Valjas je v svetovnem pokalu sedemkrat pritekel na stopničke, na olimpijskih igrah pa najvišje končal na sedmem mestu. Foto: Guliverimage

Mielzynski je bila specialistka za tehnične discipline, v svetovnem pokalu je dvakrat stala na odru za zmagovalke, marca 2012 je slavila zmago. Leta 2015 se je na domačem svetovnem prvenstvu veselila srebrnega odličja na ekipni tekmi. Večkratni kanadski prvak Valjas je v svetovnem pokalu sedemkrat pritekel na stopničke, na olimpijskih igrah pa najvišje končal na sedmem mestu.

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