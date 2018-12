Peter Prevc kot prvi Slovenec v boj za "švicarske" točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prav Peter Prevc, ki se vrača po dveh operacijah gležnja, bo nastopil kot prvi od varovancev Gorazda Bertonclja, in sicer s številko 6. Sledili mu bodo Žak Mogel (18), Jernej Damjan (20), Anže Lanišek (31), Domen Prevc (40) in Timi Zajc (41).

V petkovih kvalifikacijah je brez sobotne tekme ostal Tomaž Naglič, ki je končal na 54. mestu. Kvalifikacije je dobil vodilni v skupnem seštevku Rjoju Kobajaši.

Engelberg, posamična tekma

