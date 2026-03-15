Ema Volavšek šesta na finalu kombinatorske sezone v Oslu

Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na finalni tekmi sezone svetovnega pokala v Oslu zasedla šesto mesto. Med petnajsterico sta končali tudi Tia Malovrh na 12. in Teja Pavec na 14. mestu, najboljši med slovenskimi kombinatorci pa je bil danes Matic Garbajs na 35. mestu. Zmagala sta skupna zmagovalca Johannes Lamparter in Ida Hagen.

Finalno tekmo kombinatork nad Oslom je dobila domačinka Ida Hagen, ki je z zmago pristavila piko na i izjemni sezoni. V cilj je prišla 41,6 sekunde pred Američanko Taro Gerathy-Moats.

Odlično je tekla tudi Volavšek, deseta po skokih, ki je na koncu 1:16,7 minute zaostala za zmagovalko. Tik za njo je na 5-kilometrsko traso krenila Pavec, ki je zasedla končno 14. mesto, 12. po skokih pa je tudi na koncu zadržala Malovrh.

"Zadovoljna sem s šestim mestom na zadnji tekmi sezone in s skupno osmim v svetovnem pokalu. Skozi sezono sem stopnjevala skoke, na koncu so bili že kar dobri. Morda sem le danes skočila malce slabše, luknja je bila prevelika, da bi se borila še za kakšno mesto višje. Tekla pa sem dobro, še sploh glede na bolezen pred Lahtijem. S to sezono sem zadovoljna," je dejala Volavšek za slovensko krovno zvezo.

Tudi v moški konkurenci je zmagal skupni zmagovalec sezone, Avstrijec Lamparter. Na 10-kilometrski trasi je bil dobre pol minute hitrejši od domačina Jensa Oftebroja, Einar Oftebro je bil tretji z dobrimi 50 sekundami zaostanka.

Od treh Slovencev je bil na finalu sezone najboljši Garbajs na 35. mestu, Vid Vrhovnik je bil 36., Gašper Brecl pa 42.