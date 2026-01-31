Ema Volavšek popustila v zadnjem kilometru in ostala brez stopničk

Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Seefeldu zasedla sedmo mesto. Na tekmi kompaktnega formata je bila po dopoldanskem skoku tretja, to mesto je držala tudi večino petkilometrske tekaške preizkušnje, na koncu pa je precej popustila in izgubila nekaj mest.

Triindvajsetletna Ema Volavšek je v petek po štirih letih znova stala na odru za zmagovalke, potem ko je bila na tekmi s skupinskim startom druga. Tudi danes je imela podobno izhodišče, a nato v teku z intervalnim startom (glede na pozicije po skoku) ni zdržala do konca.

Tako na prvem kot drugem vmesnem času je vztrajala na tretjem mestu, na tretjem pa bila še naprej deset sekund pred zasledovalkami od četrtega mesta naprej. Spredaj sta bili neulovljivi kasnejša zmagovalka Norvežanka Ida Marie Hagen in Američanka Alexa Brabec.

Toda 23-letna Slovenka je v zadnjem delu precej izgubila in padla s tretjega na sedmo mesto. Za zmagovalko je Volavšek zaostala 1:07,6 minute, za tretjeuvrščeno Nemko Nathalie Armbruster pa 20 sekund.

Od ostalih Slovenk sta bili Teja Pavec in Silva Verbič na začelju na 27. oziroma 28. mestu med 29 uvrščenimi tekmovalkami.

Popoldne bo še moška tekaška preizkušnja. Od Slovencev sta skakalni del Vid Vrhovnik in Gašper Brecl končala na 39. oziroma 48. mestu. Startala bosta z 1:30 minute zaostanka za zmagovalcem skakalnega dela, Avstrijcem Stefanom Retteneggerjem.

To sta zadnji preizkušnji svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami, na kateri pa bodo od prihodnjega tedna naprej nastopali le moški. Kombinatorke v Seefeldu nastopajo tudi s protestno noto, potem ko so pred začetkom petkovega tekmovalnega sporeda s tekaškimi palicami naredile črko X kot simbol gesla "brez izjem" (no exceptions).

Nordijska kombinacija ostaja edina zimska disciplina, ki od prvih zimskih iger leta 1924 ostaja rezervirana izključno za moške, čeprav so tekmovalke prepričane, da je šport dovolj razvit in razširjen za sprejem v olimpijsko družino.