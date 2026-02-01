Ema Volavšek končala tik pod stopničkami

Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Seefeldu osvojila četrto mesto. Triindvajsetletna Volavšek je bila po skokih četrta, to mesto je zadržala tudi po tekaški preizkušnji. Norvežanka Ida Marie Hagen je dosegla deseto zmago v sezoni 2025/26 in se že veseli končne zmage v skupni razvrstitvi.

Za 25-letno Hagen sta se uvrstili Američanka Alexa Brabec (+55,0) in njena rojakinja Tara Geraghty-Moats (+1:47,4), medtem ko je Volavšek za norveško zmagovalko zaostala 2:12,9 minute.

"Dober zaključek trojčka tekem v Seefeldu. Zadovoljna sem glede na včerajšnje počutje in na počutje na sploh v Seefeldu. Danes sem dobro oddelala. Uspel mi je lep skok, tekaško pa sem se borila do konca in sem zelo zadovoljna. Sledi malo počitka in nato gremo naprej," je za SZS povedala Ema Volavšek.

Na tekmi sta nastopili še dve slovenski nordijski kombinatorki. Silva Verbič je v konkurenci 28 tekmovalk zasedla 22. mesto (+7:26,7), Teja Pavec pa ni dokončala današnje preizkušnje.

Hagen je v tej sezoni dosegla jubilejno deseto, skupno pa 27. na tekmah za svetovni pokal. V skupni razvrstitvi je zbrala 1180 točk. Za njo sta Brabec s 965 in Finka Minja Korhonen s 817 točkami, Volavšek, ki je bila v petek druga na tekmi s skupinskim startom, pa je osma s 515 točkami.

Najboljši na 12,5 km razdalji v konkurenci kombinatorcev je bil najboljši Norvežan Jens Luraas Oftebro, v zadnjih metrih je ugnal domačina Stefana Retteneggerja za 3,7 sekund, tretji je bil Nemec Vinzenz Geiger z zaostankom 18,6 sekund. Gašper Brecl je končal na 47. mestu, Vid Vrhovnik pa zaradi viroze na tekaškem delu današnje tekme ni nastopil.

Do konca sezone bosta v prvi polovici marca na sporedu še dve tekmi v Lahtiju in Oslu.