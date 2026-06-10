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Avtor:
STA

Sreda,
10. 6. 2026,
9.53

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Fis Johan Eliasch Alexander Ospelt mednarodna smučarska zveza

Sreda, 10. 6. 2026, 9.53

20 minut

Eliasch z le enim protikandidatom dan pred volitvami

Avtor:
STA

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Johan Eliasch | Eliasch je moral najprej pridobiti gruzijski potni list. | Foto Guliverimage

Eliasch je moral najprej pridobiti gruzijski potni list.

Foto: Guliverimage

O prihodnosti Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) se bo v četrtek na najvišji ravni odločalo na volilnem kongresu federacije v Sava Centru v Beogradu. Švedsko-britanskega poslovneža in sedanjega predsednika Johana Eliascha, ki kandidira s podporo Gruzije, zdaj izziva le še Alexander Ospelt iz Lihtenštajna, poroča avstrijska agencija APA.

Za predsednika mednarodne smučarske federacije se je najprej potegovalo pet kandidatov, vendar sta konec maja Anna Harboe Falkenberg iz Danske in Dexter Paine iz ZDA umaknila kandidaturo.

V začetku tega tedna se je za umik kandidature odločila tudi Victoria Gosling iz Velike Britanije. Kandidirala je na listi britanske zveze. Tako sta v boju za nadzor nad federacijo ostala le še dva kandidata. Obeta se gruzijsko-lihtenštajnski spopad za mesto prvega moža svetovnega smučanja.

Eliasch je junija 2021 na 52. kongresu zveze nasledil Švicarja Gian-Franca Kasperja, ki je organizacijo vodil 23 let. Na 53. kongresu maja 2022 je Eliasch kandidiral brez protikandidata in bil izvoljen za predsednika organizacije za prvi polni mandat do leta 2026, pri čemer je prejel 70 od 100 glasov.

Pred štirimi leti je za mesto predsednika kandidiral s podporo britanske smučarske zveze. Tokrat pa je ostal brez podpore uveljavljenih zvez. Čeprav je britansko-švedski državljan, njegove kandidature nista vložili ne britanska ne švedska zveza, temveč kandidira s podporo Gruzije.

Eliasch je moral najprej pridobiti gruzijski potni list, s čimer je zadostil osnovnim formalnim zahtevam za vložitev kandidature ter si s tem zagotovil možnost za ponovno izvolitev.

Več držav je letos javno izrazilo nasprotovanje Eliaschu, tudi zimske velesile si v četrtek želijo menjavo na predsedniškem mestu krovne zveze.

Volilni kongres v Beogradu bo pomemben tudi za Slovenijo. Za člana predsedstva kandidira Tomaž Kunstelj, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije. | Foto: Luka Kotnik Volilni kongres v Beogradu bo pomemben tudi za Slovenijo. Za člana predsedstva kandidira Tomaž Kunstelj, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije. Foto: Luka Kotnik

Scherer prepričan, da je čas za spremembo

Dolgoletni generalni sekretar Avstrijske smučarske zveze (ÖSV) Christian Scherer je prepričan, da je po petih letih napočil čas za spremembe. "Švica, Nemčija, Italija, Norveška, ZDA in Kanada," je Scherer za avstrijsko tiskovno agencijo navedel močno opozicijo zdajšnjemu predsedniku federacije.

"Obstaja soglasno mnenje. Verjamem, da mnogi nestrpno pričakujejo to spremembo in pričakujemo, da se bo zgodila." Vzhodnotirolec je prepričan, da bo Ospelt postal šesti predsednik v več kot stoletni zgodovini krovne svetovne smučarske organizacije od njenega nastanka leta 1924.

Ospelt je bil dve leti član sveta federacije, od leta 2016 do 2023 pa je predsedoval smučarski zvezi žepne državice Lihtenštajn. Od leta 2021 do 2024 je bil tudi podpredsednik Evropske smučarske in deskarske zveze (Fesa).

Eliasch je seveda prepričan, da bo še vsaj štiri leta vodil mednarodno zvezo. Kritikom, ki zdajšnjemu predsedniku očitajo poslabšanje finančnega stanja, odgovarja z obljubo, da bo mednarodna smučarska zveza pod njegovim vodstvom do leta 2030 ustvarila skupni dobiček v višini 100 milijonov evrov.

Volilni kongres v Beogradu bo pomemben tudi za Slovenijo. Za člana predsedstva kandidira Tomaž Kunstelj, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije.

Enako pomembno bo odločanje o nordijskem svetovnem prvenstvu 2031. Tega si po izvedbi 2023 spet želijo v Planici. Protikandidat bo nemški Oberstdorf.

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