Avtor:
STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
22.15

Osveženo pred

47 minut

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 22.15

47 minut

ZOI 2026, Livigno, akrobatski skoki (big air)

Eileen Gu premagana, zlata kolajna Megan Oldham

ZOI Megan Oldham | Megan Oldham | Foto Reuters

Megan Oldham

Foto: Reuters

Kanadska smučarka prostega sloga Megan Oldham je postala nova olimpijska prvakinja v akrobatskih skokih (big air). Favoritinja in prvakinja z olimpijskih iger v Pekingu leta 2022 Eileen Gu, ki tekmuje za Kitajsko, je osvojila srebrno kolajno, tretja pa je bila Italijanka Flora Tabanelli.

V napetem finalu je kitajska zvezda smučanja prostega sloga Eileen Gu uspešno izvedla dva dobra skoka in zbrala 179 točk. Vendar so sodniki ocenili, da sta bila manj uspešna od skokov kanadske smučarke prostega sloga Megan Oldham. Ta je za olimpijsko zlato skupaj zbrala 180,75 točke. Italijanka Flora Tabanelli, ki je novembra lani utrpela poškodbo sprednje križne vezi v desnem kolenu, je zbrala 178,25 točke in tako osvojila bronasto odličje.

Švicarska smučarka prostega sloga Mathilde Gremaud in njena reprezentančna kolegica Anouk Andraska nista nastopili v finalu. Obe sta se poškodovali ob padcu na treningu.  Andraska si je poškodovala zapestje, Gremaud pa kolk, je sporočila švicarska smučarska zveza. Gremaud je veljala za eno od favoritinj, potem ko je prejšnji teden osvojila zlato kolajno v snežnem parku. 

Smučanje prostega sloga, akrobatski skoki, ženske:
ZLATO: Megan Oldham (Kanada)
SREBRO: Eileen Gu (Kitajska)
BRON: Flora Tabanelli (Italija)
Big Air smučanje prostega sloga Eileen Gu Megan Oldham
