Avtor:
STA

Sobota,
7. 2. 2026,
21.29

Osveženo pred

16 minut

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026 akrobatski skoki Kira Kimura

ZOI 2026, Livigno, akrobatsk skoki (big air) (m)

Dvojno japonsko slavje v akrobatskih skokih

STA

Kira Kimura je osvojil zlato odličje. | Foto Reuters

Kira Kimura je osvojil zlato odličje.

Foto: Reuters

Japonski deskar prostega sloga Kira Kimura je postal olimpijski prvak v akrobatskih skokih (big air) v snežnem parku v Livignu. Za oba skoka je 21-letnik za prvo slavje na velikih tekmovanjih zbral osem točk več od drugouvrščenega rojaka Ryome Kimate. Tretje mesto je pripadlo Kitajcu Su Yimingu.

V Livignu so v spektakularni nočni kulisi prevladovali azijski tekmovalci. Za svoje prvo zlato na OI je moral 21-letni Kimura v zadnjem tretjem skoku popraviti napako iz drugega, kar mu je uspelo z najboljšo oceno finala 90,5 točke.

Skupno je za dva najboljša skoka iz treh serij zbral 179,5 točke in ugnal svetovnega prvaka iz lanskega Engadina, rojaka Kimate. Še tri točke manj je za bron zbral vodilni v seštevku svetovnega pokala Su, ki tako ni ubranil zlata z domačih iger v Pekingu. Su je bil sicer pred štirimi leti tudi srebrn v snežnem parku.

Med sodniki je bil tudi Slovenec Iztok Sumatič, medtem ko je bil za tekmovališče v Livignu odgovoren njegov rojak Nejc Kralj.

Akrobatski skoki so del olimpijskih iger od leta 2018 v Pyeongchangu, ko je prvo zlato kolajno v tej disciplini osvojil Kanadčan Sebastien Toutant.

Japonci so se z dvojno zmago po prvem dnevu tekmovanj na vrhu lestvice osvojenih odličij izenačili z Italijani in Norvežani, ki so prav tako zbrali po eno zlato, srebrno in bronasto kolajno.

Ženske se bodo v akrobatskih skokih za kolajne merile v ponedeljek ob 19.30.

