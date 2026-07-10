Dvojni udarec za slovensko nordijsko smučanje: SZS obžaluje odločitev MOK, Planica ostala brez SP

Smučarska zveza Slovenije se je odzvala na dve pomembni odločitvi, ki sta v zadnjih dneh zaznamovali nordijsko smučanje. Mednarodni olimpijski komite je odločil, da nordijska kombinacija ne bo del programa zimskih olimpijskih iger leta 2030 v Franciji, predsedstvo Mednarodne smučarske in deskarske zveze FIS pa je organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva leta 2031 zaupalo Oberstdorfu, ne Planici.

Pri Smučarski zvezi Slovenije odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) sprejemajo z obžalovanjem, so zapisali v izjavi za javnost. Kot poudarjajo, gre za pomembno odločitev za celotno mednarodno skupnost nordijske kombinacije, ki pa ne spreminja dejstva, da ta disciplina ostaja pomemben in enakovreden del družine FIS.

"Na nacionalni ravni Smučarska zveza Slovenije kljub spremembi nadaljuje z izvajanjem vseh potrjenih programov, tekmovanj in razvojnih aktivnosti. Delo z mladimi, podpora klubom ter razvoj športnikov ostajajo naša prednostna naloga, saj prav nacionalni sistem predstavlja temelj za prihodnje mednarodne uspehe," so zapisali pri SZS.

Kakšna bo prihodnost nordijske kombinacije? Na fotografiji je Ema Volavšek, najboljša slovenska tekmovalka v tej disciplini. Foto: Guliverimage

Napovedali posvet o prihodnosti

O prihodnosti nordijske kombinacije se bodo posvetovali s predstavniki klubov, trenerjev in strokovnega vodstva ter nato sprejeli morebitne spremembe nadaljnjih razvojnih usmeritev. Ob tem poudarjajo, da v celoti podpirajo prizadevanja FIS za vrnitev nordijske kombinacije v program prihodnjih zimskih olimpijskih iger, prav tako pa tudi prizadevanja za vključitev ženskih tekem.

"Verjamemo, da je disciplina s svojo tradicijo, zahtevnostjo in športnimi vrednotami pomemben del zimskega športa ter si zasluži svoje mesto tudi na največjem športnem odru," so še sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Planica ostala brez svetovnega prvenstva 2031

Pri SZS so se odzvali tudi na odločitev predsedstva FIS, da nordijsko svetovno prvenstvo leta 2031 dodeli Oberstdorfu. Kot poudarjajo, odločitev spoštujejo, ob tem pa so ponosni na pripravljeno kandidaturo Planice.

"Pripravili smo kakovosten, strokovno premišljen in ambiciozen projekt, ki je temeljil na bogatih organizacijskih izkušnjah, sodobni infrastrukturi, trajnostni usmerjenosti ter močni podpori države, lokalne skupnosti in številnih partnerjev," so zapisali.

Ob tem so se zahvalili celotni ekipi, sodelavcem, prostovoljcem, partnerjem in vsem posameznikom, ki so prispevali k pripravi kandidature. Posebno zahvalo so namenili tudi ambasadorjema kandidature Petri Majdič in Petru Prevcu, ki sta Planico pred odločevalci predstavila z veliko strasti in prepričljivosti.

Peter Prevc Foto: Guliverimage

Sledi analiza postopka in okoliščin sprejete odločitve

V prihodnjih mesecih bodo na SZS skupaj z vsemi ključnimi deležniki opravili temeljito analizo celotnega kandidacijskega postopka in okoliščin sprejete odločitve. O morebitnih nadaljnjih aktivnostih, povezanih s kandidaturo, bodo odločali pristojni organi.

"Planica ostaja eno najpomembnejših središč nordijskega smučanja na svetu, zato smo prepričani, da bo tudi v prihodnje igrala pomembno vlogo pri razvoju nordijskih športov in organizaciji največjih mednarodnih tekmovanj," so še poudarili pri Smučarski zvezi Slovenije.

Preberite še: