STA

Petek,
20. 2. 2026,
22.43

Hitrostno drsanje, kratke proge, 1500 m (ž)

Dvojna južnokorejska zmaga

STA

Gilli Kim je olimpijska prvakinja. | Foto Guliverimage

Gilli Kim je olimpijska prvakinja.

Foto: Guliverimage

Olimpijska preizkušnja v hitrostnem drsanju na kratke proge na 1500 metrov se je končala z absolutnim zmagoslavjem tekmovalk iz Južne Koreje. Zlato odličje je osvojila Gilli Kim, srebrno Minjeong Choi, bronasto pa Američanka Corinne Stoddard.

V sedmeroboju za tri odličja - v finalu sta nastopili po dve hitrostni drsalki iz Južne Koreje in Italije ter po ena iz ZDA, Kitajske in Hongkonga - sta bili najbolj spretni in pretkani tekmovalki iz Južne Koreje.

V sami končnici sta si pridrsali neulovljivo prednost pred zasledovalkami, v boju za bronasto kolajno pa je bila Stoddard za malenkost hitrejša od še ene azijske predstavnice Yang Jingru iz Hongkonga.

Za 21-letno Kim je to tretja kolajna na letošnjih igrah v lombardijski prestolnici. Zlata je bila - tako kot Choi - tudi na štafetni preizkušnji na 3000 metrov, na tekmi na 1000 metrov pa je osvojila odličje bronastega leska.

Hitrostno drsanje, kratke proge, 1500 m, ženske:

ZLATO:  Gilli Kim (Južna Koreja)
SREBRO: Minjeong Choi (Južna Koreja)
BRON:   Corinne Stoddard (ZDA)

