Da je mariborsko-kranjskogorska ekipa s pridom izkoristila nizke temperature in pripravila kakovostno tekmovalno progo, so najboljše smučarke svetovnega pokala opozarjale že po petkovem preizkusu terena. V isti sapi pa so poudarjale, da jih čaka tudi zahteven teren in tokrat celo malce daljša proga (štart na nadmorski višini 1.229 metrov, kar je 58 metrov višje kot lani, a še vedno 49 metrov nižje od moške tekme).

Na prvi tekmovalni dan jo bo kot prva ob 11. uri preizkusila Švicarka Michelle Gisin. Sledile ji bodo vodilna veleslalomistka svetovnega pokala Federica Brignone, lanska zmagovalka kranjskogorske tekme Alice Robinson, izkušena Francozinja Tessa Worley, ki je s tretjim mestom v Courchevelu dokazala, da še zdaleč ni za odpis, zmagovalka uvodnih dveh veleslalomov sezone Marta Bassino, vodilna smučarka svetovnega pokala Petra Vlhova in zmagovalka zadnjega veleslaloma Mikaela Shiffrin.

Meta Hrovat Foto: MaPa Slovenski tabor bo prvo tekmovalko v ogenj poslal pri štartni številki 11. Z njo bo na domači progi nad svojo spalnico rezultatsko krizo poskušala prekiniti Meta Hrovat. "V stanju, v kakršnem trenutno sem, nimam česa izgubiti," pravi Kranjskogorčanka, ki je bila lani na tem hribu tretja. Takrat je za vsega šest stotink sekunde prehitela rojakinjo Tino Robnik. Ta se bo na progo podala kot 20., a se pred tekmo ne zdi tako samozavestna kot lani. "Smučam bolje kot na začetku sezone, a to še ni vse, kar znam," pravi.

Z "Jordanovo" številko 23 bo še šesto zaporedno uvrstitev med dobitnice točk lovila Ana Bucik. Preostale tri Slovenke pa najdemo v zadnjem delu štartnega seznama. Neja Dvornik bo nastopila kot 56., Andreja Slokar kot 63., takoj za njo pa kot zadnja v prvi vožnji še Ilka Štuhec. Za te tri tekmovalke bo velik uspeh že preboj v finalno vožnjo, ki se bo začela ob 14.00.

Drugačna Zlata lisica



Potem ko so bili lani marca v Kranjski Gori kljub vrhunskim pogojem ob znamenju Mednarodne smučarske zveze zaradi novega koronavirusa vsega dva dni pred začetkom prisiljeni odpovedati pokalu Vitranc, letos znova "rešujejo" Zlato lisico. A če selitev ni nič novega, saj je tako že drugo leto zapored in skupno devetič v 57-letni zgodovini mariborskega tekmovanja, pa letošnji slovenski ženski tekmi svetovnega pokala vendarle potekata v povsem novih in drugačnih razmerah.

Foto: MaPa

Ne le, da bosta namesto tradicionalnega tehničnega dvojčka tokrat na sporedu dva veleslaloma. Najbolj opazna razlika je v izpraznjeni okolici, saj Zlata lisica prvič poteka brez prisotnosti gledalcev ob progi in v ciljni areni. Nad prizoriščem pa stalno "krožijo" zdravstveno-varovalni protokoli. Vsi, ki so del Zlate lisice po službeni dolžnosti, morajo tako ob prihodu v Kranjsko Goro najprej predložiti negativen PCR-test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Ta je predpogoj za hitri test, ki ga strokovno usposobljeno osebje opravi na vstopni točki. Obvestilo o negativnem rezultatu pa nato pošlje v akreditacijsko pisarno.

Kranjska Gora, veleslalom (ž): prva vožnja