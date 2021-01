Italijanka najhitrejša v Kranjski Gori, Hrovatova v dobrem položaju

V Kranjski Gori je z zahtevno prvo progo najhitreje opravila Italijanka Marta Bassino, ki je dobila prva dva veleslaloma v sezoni, in ima 27 stotink prednosti pred Švicarko Michelle Gisin, tretja pa je vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Slovakinja Petra Vlhova (+0,51).

Slovenski tabor je prvo tekmovalko v ogenj poslal pri štartni številki 11. Z njo se je na domači progi predstavila Meta Hrovat, ki je ob izjemno napadalni vožnji zaostala 1,63 in je po prvi vožnji deveta. Dobro je svoje delo opravila Neja Dvornik, ki je s štartno številko 56 zasedla 24. mesto (+3,01). Tina Robnik si je je z zaostankom 3,65 razdelila 30. mesto in bo odprla finale.

Meta Hrovat je deveta. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Preostale tri Slovenke so bile prepočasne za finale. Andreji Slokar se je uvrstitev v trideseterico izmuznila za 15 stotink sekunde, osvojila je 32. mesto (+3,80). Ana Bucik je preizkušnjo končala na 39. mestu (+4,38), mesto za njo se je uvrstila Ilka Štuhec, ki je nastopila kot zadnja (+4,42).

Druga vožnja se bo začela ob 14.00.

Foto: MaPa

Potem ko so bili lani marca v Kranjski Gori kljub vrhunskim pogojem ob znamenju Mednarodne smučarske zveze zaradi novega koronavirusa vsega dva dni pred začetkom prisiljeni odpovedati pokal Vitranc, letos znova "rešujejo" Zlato lisico. A če selitev ni nič novega, saj je tako že drugo leto zapored in skupno devetič v 57-letni zgodovini mariborskega tekmovanja, pa letošnji slovenski ženski tekmi svetovnega pokala vendarle potekata v povsem novih in drugačnih razmerah.Ne le, da bosta namesto tradicionalnega tehničnega dvojčka tokrat na sporedu dva veleslaloma - najbolj opazna razlika je v izpraznjeni okolici, saj Zlata lisica prvič v zgodovini poteka brez gledalcev ob progi in v ciljni areni. Nad prizoriščem pa stalno "krožijo" zdravstveno-varovalni protokoli. Vsi, ki so del Zlate lisice po službeni dolžnosti, morajo tako ob prihodu v Kranjsko Goro najprej predložiti negativen PCR-test za novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Ta je predpogoj za hitri test, ki ga strokovno usposobljeno osebje opravi na vstopni točki. Obvestilo o negativnem rezultatu se nato pošlje v akreditacijsko pisarno.