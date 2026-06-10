Slovenski smučarski skakalni as Domen Prevc se je danes preizkusil v drugačni obliki letenja, kot je je vajen. Z vojaškim pilotom stotnikom Andrejem Fiorellijem sta skupaj poletela z vojaškim letalom Pilatus PC-9M Hudournik. Prevc je po poletu dejal, da je bil presenečen nad sposobnostmi letala in izkušnjo opisal kot noro.

Z vojaškim letalom sta iz vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki poletela proti Ljubljani in Prevčevemu domu, ob tem sta izmenjala tudi izkušnje o premagovanju izzivov ter zaupanju v lastne sposobnosti med letenjem.

"Res nora izkušnja, kaj so ta letala sposobna. Sprva sem bil presenečen, da je tako hitro prišla Ljubljana, in nad tem, kako je letalo okretno. Priznam, da mi je potem na poti nazaj postalo že malo slabo in sem bil vesel tudi pristanka na trdih tleh," je polet opisal Prevc.

Kot je pojasnil, so poleteli do doma njegove stare mame v Svetem Tomažu, nato še mimo njihovega doma, okoli Bleda ter nazaj proti Cerkljam.

Foto: Tine Eržen/STA

"Nisi omejen in se res počutiš močnega"

Prevc, ki je običajno vajen predvsem letenja na smučeh, želi tudi sam opraviti izpit za pilota licence PPL. "Trenutno delam teorijo in bom, ko naberem nekaj kilometrine, še sam letel s podobnim, malo manj močnim letalom," je dejal skakalni šampion.

Priznal je, da so občutki v zraku v letalu drugačni kot na smučeh. "Tukaj je stvar povsem drugačna. Nisi omejen in se res počutiš močnega. Kako vse to počne Andrej, je zame nekaj neverjetnega," je dejal in dodal, da je vesel za to priložnost.

"Samo letenje mi je fascinantno in potem se je ponudila ta priložnost kot nagrada za lepo sezono. Bolje kot to ne gre. Boljše stvari kot to, mi trenutno nihče ne more dati," je še pojasnil namen današnjega podviga.

Foto: Tine Eržen/STA

Vojaški pilot Fiorelli se kljub družbi ni vzdržal raznih manevrov v zraku. "Malo ga je treba obvezno zavrteti. Vajen je biti v zraku, tako da to zanj ni bilo nekaj pretresljivo novega. Mislim, da je vse opravil z odliko. Oba sva se imela fino, kar je najbolj pomembno," je dejal.

Ne zgodi se vsak dan, da ima s seboj takšnega potnika, zato je tokrat čutil še nekaj več odgovornosti: "Najbolj je bilo treba paziti na to, da ga celega pripeljemo nazaj na tla in mu še naprej omogočimo dolgo, uspešno kariero."

Pojasnil je še, da sta danes letela do nekje 500 kilometrov na uro: "Zmore še nekaj več, ampak glede na vremenske razmere in omejenost zračnega prostora, ki smo jo imeli, smo danes to vzeli malo bolj z rezervo," je pojasnil pilot.