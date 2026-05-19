"Rezerve se začnejo že tu na stadionu. Že sam izkoristek atletskega dela je mogoče izboljšati. Zato sem pri vsaki vaji pozoren na izvedbo, da bo potem, ko sem malo utrujen, še večji efekt. Nisem nestrpen glede prvih skokov. Želim, da bo res lakota po skokih, da pridem na skakalnico z veliko željo, predvsem pa svež," v pripravah na novo sezono svetovnega pokala pravi najboljši skakalec lanske zime Domen Prevc.

Za Domnom Prevcem je sanjska sezona, v kateri je osvojil praktično vse, kar se je dalo: novoletno turnejo, zlati olimpijski kolajni, naslov svetovnega prvaka v poletih, mali kristalni globus v poletih in velikega za najboljšega skakalca svetovnega pokala.

Po napornem zimskem obdobju se je na sprostitev telesa in duha odpravil v Namibijo, kjer je užival v trenutku, izjemni kulisi narave in živali, hkrati pa videl, kakšen biser ima doma. "V Sloveniji smo lahko hvaležni za to, kar imamo. A da spoznaš, da je naša domovina pravi mali biser, moraš večkrat oditi v tujino, da vidiš, kako je drugje. Namibija je dala dober vtis. Spoznal sem, da je treba v življenju še marsikaj narediti, da je vredno delati naprej in stremeti k večjim ciljem," je dejal na druženju z novinarji na kranjskem stadionu, kjer že gradi bazo za prihajajoče tekmovalno obdobje.

Povečan tempo glede vseh obveznosti, "a gre za stvari, ki so mi dejansko všeč"

"Prav veliko drugače od lani ni, le tempo je nekoliko bolj povečan. Pa ne toliko z vidika treningov, ampak predvsem zaradi vseh medijskih obveznosti. Bi pa rad maja vse opravil, saj potem sledi testiranje opreme, kjer želim biti res svež in spočit, da bodo treningi res produktivni," pravi o tem, da je z vsemi uspehi prišlo več medijskih obveznosti in priložnosti za različna sodelovanja.

Ne le medijskih, tudi sponzorskih in ambasadorskih obveznosti je veliko, a gre za stvari, ki se skladajo z njegovim pogledom na življenje, pravi. "Tisti trenutek, ko bi mislil, da je to postalo moje breme, lahko tudi kakšno stvar zaprem."

Koliko pa je glava trenutno sveža ob vseh obveznostih, ki jih prinašajo ambasadorstva, sponzorstva in preostale aktivnosti, v katere je vključen? "Dobro je, da lahko maja oddelamo vse stvari, ki sem si jih zadal. Pri vsem skupaj pa je pomembno, da se vse stvari, ki jih počnem, zelo dopolnjuje. Gre za stvari, ki so mi dejansko všeč, ne pa za to, da bi me nekdo porinil notri, dal kuverto in rekel, 'Zdaj pa naredi to in to'. Te stvari so prišle povsem iz moje iskrivosti, tega, da to rad počnem, da se rad ubadam s konji, da grem rad v naravo, po Sloveniji, jo občudujem ... Spoštujem vse obrtnike, ki delajo, se trudijo in postavljajo Slovenijo na zemljevid. Takšne stvari me ne obremenjujejo, z veseljem to delam. Tisti trenutek, ko pa bi mislil, da je to postalo moje breme, potem pa lahko tudi kakšno stvar zaprem, a za zdaj mi je vse to veselje."

"Rezerve se začnejo že na štadionu" "Rezerve se začnejo že tu na štadionu, pri vsaki vaji, pri vsaki malenkosti, da si pozoren, kako jo izvajaš." Foto: Aleš Fevžer

Kljub lanski izjemni sezoni Prevc tako kot glavni trener Robert Hrgota verjame, da rezerve še obstajajo in da je lahko še boljši. "Že sam izkoristek dela predvsem tu na štadionu, atletski del se da izboljšati. Zato sem pri vsaki vaji pozoren na izvedbo, da bo potem še večji efekt takrat, ko si malo utrujen, ko nisi najbolje pripravljeni, da takrat pride do izraza. Rezerve se začnejo že tu na štadionu, pri vsaki vaji, pri vsaki malenkosti, da si pozoren, kako jo izvajaš."

Tudi letošnje spomladansko odločanje vodilnih je prineslo nekatere spremembe, a ne prav velikih, pravi 26-letnik. "V bistvu sploh ni toliko nekih sprememb zame. Kot smo gledali, kje bo treba kaj prilagajati, so to minimalni popravki. Všeč mi je tudi, da bo merjenje poenostavljeno, da ne bo tako komplicirano in ne bo toliko nejasnosti. Mislim, da bo naslednjo sezono za vse lažje."

Vetrovnik bonbonček med sezono

Trenutno je fokus na telesni pripravi, fini motoriki, "po 15. juniju pa se spet začne planirati bolj tehnika, razvoj opreme in vsega, ampak, saj smo že tako konstantno v stiku in s Petrom Slatnarjem in bratom Petrom glede samih dresov, krojev, čevljev. Že vetrovnik bo nek test, da malo potestiramo opremo, tudi nove rokavice." Vetrovnik v Žirovnici so prvič obiskali v ponedeljek po kondicijskih treningih v Kranju. Prevc pozdravlja veliko novost, ki jim bo olajšala stvari, saj so prej po odgovore v vetrovniku hodili v Stockholm.

Foto: Aleš Fevžer

"To je za nas lep bonbonček med sezono, da lahko že takoj kaj testiramo in malo podoživimo veter v krilih. Prepričan sem, da je boljši. Po vsem, kar sem videl, kar so mi povedal, sploh pa glede na to, da so tisti vetrovnik delali med drugo svetovno vojno in da je ta zdaj 80 let mlajši, z vsem novim inženiringom in znanjem iz tistega vetrovnika, mislim, da se ni bati, da je ta veliko boljši."

Naslednik Kranjca bo imel težko nalogo Nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec, ki je v slovenski reprezentanci skrbel za drese, je po hudi nesreči s kolesom v fazi rehabilitacije. Domen Prevc mu želi vse dobro, upa, da dobro okreval. "Robija še nisem obiskal, sva pa konstantno na vezi. Zagotovo mu bom dal kakšno spodbudo. Zdaj v štartu ima veliko podporo, ljudje hodijo k njemu, ampak julija, ko bodo na vrsti dopusti, bo pa res potreboval podporo, ki mu jo bom dal. Želim, da se vrne v tisti pravi obliki. Kar pa se tiče dresov, krojev, bo zdaj neka substitucija, nekaj novega. Kranjca bo težko zamenjati, ker je bil res notri, živel je za to. Mislim, da bo imel njegov naslednik težko nalogo."

Trenutno je fokus na telesni pripravi ter fini motoriki, prvi skoki pridejo predvidoma v drugem tednu junija. Foto: Aleš Fevžer

Na skakalnico želi priti svež, predvsem pa lačen skokov

Medtem ko bo ena skupina skakalcev prve skoke opravila čez kakšen teden, še v maju, pa bo šel sam na skakalnico malo kasneje, predvidoma drugi teden junija.

"Niti nisem nestrpen glede prvih skokov. S tistimi Zakopanami se je kar zavleko vse skupaj, sicer bi na kakšno 140-ko že šel, ampak se ne mudi. Želim, da bo res lakota po skokih, da pridem na skakalnico z veliko željo, predvsem pa svež. Predvideno je, da bom na skakalnici drugi teden junija," pravi najboljši skakalec lanske zime in dodaja, da bi lahko nastopil že na prvih tekmah poletne velike nagrade, a da "bo seveda odvisno tudi od tega, kako hitro se bom privadil opremi ter izboljšavam, ki jih imam v načrtu."