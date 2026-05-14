STA

14. 5. 2026,
Četrtek, 14. 5. 2026, 20.05

Pogodba o partnerstvu

Domen Prevc postal prvi ambasador gospodarske promocije Slovenije

Domen Prevc | Domen Prevc postal prvi ambasador gospodarske promocije Slovenije. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Junak minule zime Domen Prevc je postal prvi ambasador gospodarske promocije Slovenije. Smučarski skakalec, za katerim je izjemna sezona v tekmovalnem smislu, je pred tradicionalnim Večerom šampionov nocoj v Ljubljani z direktorico agencije Spirit Slovenija Tamaro Zajec Balažič podpisal pogodbo o partnerstvu.

Dogodek v Beli dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani je ponudil tudi priložnost za sproščeni pogovor, v katerem so sogovorniki, navzoč je bil tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner, izpostavili pomen mednarodne prepoznavnosti Slovenije, povezovanju športa in gospodarstva. Beseda pa je tekla tudi o tem, kako lahko športna prepoznavnost, zaupanje in vrednote vrhunskega športa prispevajo k močnejši promociji Slovenije kot države znanja, ambicije, inovativnosti in vrhunskih dosežkov.

"Takšno sodelovanje prinaša veliko obveznosti, ampak mislim, da ga veliko lažje opravljaš, če ga jemlješ kot profesionalen hobi, da ni nič težko in da se da. Vidim veliko vzporednic med poslanstvom agencije Spirit in športom. Delimo si zelo podobne vrednote, podobna vzgoja, usmeritve in zadolžitve te pripeljejo do vrhunskih rezultatov, veliko se lahko naučimo eni od drugih. Že ob koncu sezone so se začele pojavljati sinergije, tako da smo to zgodbo s Spiritom potem lahko lepo zapeljali in jo bomo samo še nadgrajevali v prihodnjih letih," je za STA dejal najboljši skakalec minule sezone, olimpijski prvak in svetovni rekorder v smučarskih poletih Domen Prevc.

"Vztrajnost, predanost, kreativnost, inovativnost"

Poslovni svet in športniki si delijo podobne vrednote. "Vztrajnost, predanost, kreativnost, inovativnost, predvsem to, da res daš maksimum, da res daš vse od sebe, da je to posel, v našem primeru šport, da je to del tvojega življenja in to moraš živeti, to delaš, da na koncu prideš do res takšnih rezultatov, kot si želiš," je poudaril Prevc.

"Slovenija ima to prednost, da je tako majhna, da lahko na enem majhnem končku zelo hitro prideš do želenih stvari, do želenih ljudi, do želenih rezultatov, hitro prideš do ljudi, ki jih potrebuješ, da ti lahko pomagajo v športu, hitro prideš do proizvajalcev, do ljudi, ki ti lahko pomagajo pri opremi, en tega pozna, ti nekoga drugega, tretji četrtega. Tako da se lahko zelo hitro stvari obrnejo in obračajo, vrtijo. Ker delimo skupne vrednote, se mi zdi, da lahko lepo ustvarjamo skupne zgodbe, ki imajo skupno povezavo. Na koncu pomaga ravno šport, mi, ko smo na skakalnici, tisti, ki se ukvarjajo s poslom, da pridejo do vrhunskih rezultatov, mi pa da pridemo do čim več tistih zelenih številk."

"Verjamemo, da je šport gospodarska panoga, zato gre za simbolično združevanje"

"Za Spirit Slovenija je to prva tovrstna zgodba, je naš prvi športni ambasador. Spirit Slovenija sicer ima ambasadorje slovenskega gospodarstva, ki ponazarjajo našo promocijsko zgodbo Green Creative Smart v svetu in v Sloveniji, zdaj pa to kampanjo povezujemo tudi z vrhunskim športom in vrednote vrhunskega športa z vrednotami našega gospodarstva. Verjamemo, da je šport gospodarska panoga, zato gre za simbolično združevanje," je dejala direktorica agencije Spirit Slovenija Tamara Zajec Balažič.

"Verjamem, da so Domnovi vrhunski rezultati tisti, ki so globalno prepoznavni, verjamem, da so trgi in mednarodna okolja, ki so bolj naklonjena smučarskim skokom, gre pa pri skokih mogoče tudi za en tak nišni del tega smučarskega športa, ki lepo ponazarja tudi te nišne slovenske uspehe na gospodarskem področju, zato se mi zdi, da se še toliko bolj ujemamo skupaj," je še poudarila.

"Domen ni samo vrhunski športnik, celotna njegova zgodba v bistvu zelo lepo ponazarja vse te slovenske podjetniške vrednote. Osemdeset odstotkov slovenskih podjetij je v družinski lasti, gradijo na podobnih vrednotah, na podobnih zgodbah, ko cela družina živi skupaj na eni strani za šport, na drugi strani za podjetje. Njegovi uspehi, ki jih je dosegal že zelo zgodaj oziroma kot zelo mlad športnik, prav tako ponazarjajo celotno to podjetniško pot, ki jo Spirit Slovenija želi podpirati," je še dejala.

