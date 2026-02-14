Iz otroških dvomov na olimpijski vrh. Domen Prevc je na veliki skakalnici v Predazzu osvojil posamično zlato olimpijsko medaljo in potrdil, da ga je pot, ki ni bila vedno lahka, pripeljala do največjega, kar šport ponuja. Zlato je prinesel izjemen drugi skok, po tekmi pa je razkril, kaj so mu nekoč govorili in zakaj ga to še danes žene naprej.

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu osvojil posamično zlato medaljo in dodal še drugi vrhunec svojim igram – po zlatem odličju z mešanih ekip je zdaj stopil na najvišjo stopničko še sam. Ključ do zmage je bil njegov izjemen drugi skok, po katerem je v slovenskem taboru in med številnimi slovenskimi navijači završalo.

Čakal je le še na skok Japonca Rena Nikaida, ki je imel veliko zalogo prednosti, vendar mu je slovenski šampion z drugim skokom vrgel rokavico in se na koncu veselil velikega zlata, ko Nikaido ni preskočil zelene črte. "Vedel sem, da sem naredil zelo dober skok in da zna biti še zanimivo. Zlata medalja je res nekaj neverjetnega. Ker Renu ni uspel prebiti zelene črte za prvo mesto, sem si rekel pri sebi: Noro, to pa je res nekaj ekstra," je povedal olimpijski prvak.

Veselje Domna po drugem skoku, s katerim si je tlakoval pot do zlate olimpijske medalje. Foto: Guliverimage

"V bistvu je neverjeten občutek. Da sem uspel doseči ta uspeh s takšnim drugim skokom, je še nekaj posebnega," je dejal 25-letnik, ki je že po prvi seriji ostal osredotočen na svoje naloge: "Nič kaj konkretnega. V glavi sem imel le to, naj uživam, ker olimpijske igre niso pogosto. Morda mi je prednost Rena dala nekakšen zagon. Nisem imel pritiska. Pred seboj sem imel naloge, ki jih moram opraviti."

Vrtiljak in leta, ko so dvomili

Ko je stopil na zmagovalni oder, se mu je, kot je opisal, v glavi zavrtel film. In to ne od zadnjih dni v Predazzu, ampak od otroštva naprej.

"Vrtiljak. Še zdaj je. Veliko stvari mi gre po glavi. Film se mi je zavrtel od let, ko sem bil majhen, do najstniških let, ko so mi govorili, da ni možnosti, da mi bo uspelo. "Prišel boš zraven, vendar ne boš tako dober kot tvoj brat (Peter Prevc, op. a.)." Potem so se stvari začele poklapljati v pravo smer," je bil iskren.

Dvomljivcem iz najstniških let je zaprl usta. Foto: Guliverimage

Dodal je, da mu zlato ni le nagrada, temveč tudi potrditev težke poti, ki jo je prehodil. "Res sem vesel, da se je trdo delo poplačalo. Da sem lahko tudi vzor komu, če več let delaš v eni smeri, da si pristen, ne lažeš sam sebi, si vsak dan naredil maksimum, kar lahko, se stvari začnejo poklapljati. … Ta zlata me še bolj žene naprej, da bom trdo delal v prihodnje. Ta trenutek bi rad obdržal naprej. Nekakšen pokazatelj je vsem tistim, ki niso verjeli. Po drugi strani je vredno garati še naprej."

"To je nagrada za celotno ekipo. Ne le zame."

Prevc se je v izjavi večkrat vrnil k ljudem v ozadju. Ob tem je omenil tudi skakalnega trenerja Janija Grilca, za katerega je poudaril, da je verjel vanj tudi v obdobjih, ko mu ni šlo po željah - treniral je tudi starejšega Petra Prevca.

Robert Hrgota in Jani Grilc sta se veselila Domnovega zlata. Junak je izpostavil Janija, ki je bil v tistih časih, ko mu ni šlo najbolje. Foto: Jaka Lopatič

"Toliko ljudi je v ozadju, takšna ekipa stoji za nami skakalci, res je nekaj pomembnega. Upam, da se vsi zavedamo, da je ta medalja nagrada za celotno ekipo. Ne le zame. Veliko ljudi je garalo, delalo. Še posebej Jani Grilc. Ko nisem bil najboljši, je bil on eden tistih, ki je res verjel in je vložil ogromno truda. On res živi za ta šport. Vlaga ogromno energije, veliko več, kot bi mogel. Tudi svoje zdravje. Hvaležen sem za takšne ljudi, da obstajajo."

Družina v Predazzu, mama doma

Na tekmi je imel v izteku in na tribunah tudi močno podporo domačih. "Mami je doma, sestra Ema je tukaj, punca je tukaj, ati je tukaj," je naštel Prevc, ki je imel v izteku skakalnice tudi družbo bratov Ceneta in Petra.

In ker je dan prinesel tudi posebno simboliko, ni manjkalo niti vprašanje o Valentinovem. "To bo pol. Jaz sem takšen tip človeka, da ne rabi biti Valentinovo, da pokažeš nekomu, da ga imaš rad. Saj je 365 dni v letu. Ni le ta dan. Že pred olimpijskimi igrami sva že Valentinovo opravila."

"Najvišje, kar je možno"

Ko je govoril o vrednosti zlata, ni iskal velikih besed. Zaveda se, da je ta uspeh tista najvišja točka, ki jo lahko kot športnik dosežeš. "Najvišje, kar je možno. Kaj je v športu več kot to? Meni še toliko bolj pomeni, ker mi je drugi skok uspel. Fantastičen je bil, lep. S takšnim skokom, da dobiš zlato medaljo, je res fantazija. Ko se ti uresničijo sanje vseh sanj," je razlagal slovenskim novinarjem v Predazzu.

Ren Nikaido, Domen Prevc in Kacper Tomasiak. Foto: Guliverimage

Posebna zgodba so bili tudi slovenski navijači, ki jih je bilo v tem delu Italije veliko: "Neverjetno, da jih je toliko prišlo. Karte ni bilo lahko dobiti. Da so se tako zagrebli za njih ... To pomeni, da so morali že jeseni kupiti karte. To so res tisti pravi navijači, ki so tvegali, še preden je bilo karkoli. Tudi njim kapo dol."

Pogled že na ponedeljek: Verjamem v Anžeta

Prevc po zlatu ne skriva, da si želi ostati v istem ritmu tudi v nadaljevanju olimpijskega programa. Ponedeljek prinaša še zadnjo moško preizkušnjo. Superekipna tekma bo na sporedu, v kateri bosta slovenske barve branila on in Anže Lanišek: "Tri takšne skoke, kot so bili v drugi seriji, si želim. Uživati. Zanimiv format bo in se že veselim."

Verjame v Anžeta Laniška, da bo v ponedeljek pravi. Foto: Aleš Fevžer

Ob vprašanju, kaj lahko stori za Anžeta Laniška v luči ponedeljkove tekme – slednjemu se posamična tekma ni izšla po željah -, je odgovoril v svojem slogu mirno in z optimizmom: "Mislim, da mora le verjeti sam vase. Da zmore. Na mix ekipni je pokazal, da zna skočiti. Sprostiti se mora, ne sme izsiljevati. Saj zna. Verjamem, da bo pokazal dobre skoke in bomo lahko uživali."