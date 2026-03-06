Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Petek,
6. 3. 2026,
18.04

Thermometer Blue 0,69

Lahti Domen Prevc smučarski skoki

Po posamični tekmi v Lahtiju

Domen Prevc po diskvalifikaciji: 0,1 kilograma premalo, a premagal sem urok Lahtija

Thermometer Blue 0,69
Domen Prevc | Domen Prevc je kljub diskvalifikaciji potrdil veliki kristalni globus. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je kljub diskvalifikaciji potrdil veliki kristalni globus.

Foto: Guliverimage

"Haha, bil sem 0,1 kilograma prelahek za svojo dolžino smuči. Kljub temu sem premagal urok Lahtija, veselim se naslednjih dveh dni. Čestitke, fantje, za danes," je po diskvalifikaciji v Lahtiju na družbenem omrežju Instagram zapisal Domen Prevc, za Fis pa dodal, da to ni bil dan, o katerem je sanjal. Kljub diskvalifikaciji je potrdil skupno zmago v svetovnem pokalu in s tem svoj prvi veliki kristalni globus.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc diskvalificiran, a veliki globus je kljub temu že njegov!
Nika Prevc
Sportal Nika Prevc postavila rekord vseh rekordov

Najboljši skakalec zime Domen Prevc je bil v Lahtiju na pragu nove zmage v svetovnem pokalu, a mu jo je preprečila diskvalifikacija, potem ko je bil na meritvi po tekmi prelahek za 100 gramov. Kljub diskvalifikaciji je potrdil veliki kristalni globus, saj ima sedem posamičnih tekem pred koncem neulovljivih 721 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem.

"Haha, da, bil sem 0,1 kilograma prelahek za mojo dolžino smuči. Kljub temu sem premagal urok Lahtija (do zdaj je bil najvišje v Lahtiju na posamični tekmi na 13. mestu, op. a.), veselim se naslednjih dveh dni. Čestitke fantje za danes," je 26-letnik po diskvalifikaciji zapisal na družbenem omrežju Instagram.

Za Mednarodno smučarsko in deskarsko zvezo Fis je priznal, da si dne, ko bo osvojil globus, ni predstavljal na tak način: "To ni bil dan, o katerem sem sanjal. Na žalost sem bil prelahek, kar pomeni, da so bile smuči, ki sem jih uporabljal, predolge."

"Upam in verjamem, da so bili tudi za vse ostale tekmovalce na vrhu tako striktni"

"Kriva je bila prenizka telesna teža Prevca, 0,1 kilograma pomeni en centimeter pri smučeh in Domen je imel žal 0,1 kilograma premalo, tako da so ga diskvalificirali," je za Sportal dejal vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik.

"Dejstvo je, da so vedno neki limiti, ki jih je treba dosegati. Upam in verjamem, da so bili tudi za vse ostale tekmovalce na vrhu tako striktni, kot so bili danes pri Domnu, sploh glede na to, da bi Domen gladko zmagal to tekmo." | Foto: Anže Malovrh/STA "Dejstvo je, da so vedno neki limiti, ki jih je treba dosegati. Upam in verjamem, da so bili tudi za vse ostale tekmovalce na vrhu tako striktni, kot so bili danes pri Domnu, sploh glede na to, da bi Domen gladko zmagal to tekmo." Foto: Anže Malovrh/STA

"Dejstvo je, da so vedno neki limiti, ki jih je treba dosegati. Upam in verjamem, da so bili tudi za vse ostale tekmovalce na vrhu tako striktni, kot so bili danes pri Domnu, sploh glede na to, da bi Domen gladko zmagal to tekmo," še dodaja Pogorelčnik, ki ni bil na terenu, verjame pa, da je prisotna slaba volja, saj je z diskvalifikacijo splavala po vodi tudi sedma zaporedna zmaga Prevca, kar bi bil nov rekord.

"Grenak priokus je, a najpomembneje je, da ima globus"

"Grenak priokus je, sploh glede na to, da se je to zgodilo na tekmi, na kateri je osvojil veliki kristalni globus. Lahko bi bila tudi sedma zmaga, kar ni zanemarljivo. Je pa v vsakem primeru, ne glede na vse, najbolj pomembna stvar, da ima Domen globus. Osvojil je vse, kar se je osvojiti dalo, in to v enem letu. Do konca je še nekaj tekem, te je treba izkoristiti v naš prid," je zaključil Pogorelčnik.

Domen Prevc bo v soboto napadal 14. posamično zmago sezone. | Foto: Reuters Domen Prevc bo v soboto napadal 14. posamično zmago sezone. Foto: Reuters

Premierne zmage se je razveselil Nemec Philipp Raimund s 122,5 metra in 129,3 točke pred Avstrijcem Danielom Tschofenigom s Bolgarom Vladimirjem Zografskim, ki je skočil do prvih stopničk svetovnega pokala.

V soboto tu sledi še ena posamična tekma, v nedeljo pa bodo skakali na superekipni tekmi v parih.

Prevc v enem letu do petih velikih uspehov

Kljub diskvalifikaciji je Prevc zaokrožil redek skakalni karierni grand slam in tako postal šele drugi skakalec s tem podvigom: veliki kristalni globus, naslov svetovnega prvaka v smučarskih skokih, naslov svetovnega prvaka v poletih, olimpijsko zlato na veliki skakalnici, osvojena novoletna turneja. Do danes je to sredi 80. let uspelo le še pokojnemu Mattiju Nykänenu

