Domen Prevc in neverjetne številke: več kot devet kilometrov skokov v eni sezoni

Na družbenih omrežjih je zaokrožil zanimiv izračun, ki so ga pripravili administratorji Instagram profila Mednarodne smučarske zveze za smučarske skoke. Številke, povezane z letošnjo sezono Domna Prevca, ki je osvojil vse, kar je bilo mogoče osvojiti, so res impresivne.

Z naskokom najboljši skakalec pretekle zime je na uradnih tekmah skupno zbral kar 9270,5 metra, kar pomeni približno 9,3 kilometra v dolžino. Čeprav gre za seštevek vseh njegovih skokov, podatek lepo ponazori izjemno konstantnost in dolžino njegovih nastopov skozi sezono.

Da bi si to lažje predstavljali, so njegove skoke pretvorili v bolj oprijemljive primerjave:

približno 14-krat višina stolpnice Burj Khalifa (829,8 metra),

16.7-kratna višina znamenitega razglednega stolpa v Torontu (553 metrov), ki je bil zgrajen leta 1976 in je dolgo veljal za najvišjo samostoječo strukturo na svetu,

okoli 30.9-kratna višina Eiffelovega stolpa,

kar 88 nogometnih igrišč,

skoraj 235 letal Boeing 737,

oziroma približno 390 teniških igrišč.

Takšne primerjave morda delujejo zabavno, a hkrati jasno pokažejo razsežnost Prevčevega dosežka, ki ni blestel le z dolgimi skoki, ampak predvsem s konstantnostjo, ki ga je skozi sezono držala v samem vrhu svetovnega pokala.

