A. T. K.

1. 5. 2026,
Petek, 1. 5. 2026, 8.00

Domen Prevc in neverjetne številke: več kot devet kilometrov skokov v eni sezoni

Domen Prevc | Domen Prevc je v prejšnji zimi poskrbel za zgodovinsko serijo skakalnih presežkov. | Foto Reuters

Domen Prevc je v prejšnji zimi poskrbel za zgodovinsko serijo skakalnih presežkov.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil zanimiv izračun, ki so ga pripravili administratorji Instagram profila Mednarodne smučarske zveze za smučarske skoke. Številke, povezane z letošnjo sezono Domna Prevca, ki je osvojil vse, kar je bilo mogoče osvojiti, so res impresivne.

Z naskokom najboljši skakalec pretekle zime je na uradnih tekmah skupno zbral kar 9270,5 metra, kar pomeni približno 9,3 kilometra v dolžino. Čeprav gre za seštevek vseh njegovih skokov, podatek lepo ponazori izjemno konstantnost in dolžino njegovih nastopov skozi sezono.

Da bi si to lažje predstavljali, so njegove skoke pretvorili v bolj oprijemljive primerjave:

  • približno 14-krat višina stolpnice Burj Khalifa (829,8 metra),

  • 16.7-kratna višina znamenitega razglednega stolpa v Torontu (553 metrov), ki je bil zgrajen leta 1976 in je dolgo veljal za najvišjo samostoječo strukturo na svetu,

  • okoli 30.9-kratna višina Eiffelovega stolpa,

  • kar 88 nogometnih igrišč,

  • skoraj 235 letal Boeing 737,

  • oziroma približno 390 teniških igrišč.

Takšne primerjave morda delujejo zabavno, a hkrati jasno pokažejo razsežnost Prevčevega dosežka, ki ni blestel le z dolgimi skoki, ampak predvsem s konstantnostjo, ki ga je skozi sezono držala v samem vrhu svetovnega pokala.

Preberite še:

Anna Odine Stroem, ZOI 2026 Cortina Milano
Sportal Olimpijska prvakinja in rojakinje imajo novega trenerja
Andreas Widhölzl
Sportal Še lep čas bo ostal doma
Sandro Pertile
Sportal Šef skokov napovedal spremembe. Nekaterim ne bodo všeč.
Jan-Erik Aalbu
Sportal Po aferi in turbulentnem letu 2025 zdaj pri Norvežanih več miru in konstantnosti
Decker Dean
Sportal Še eno skakalno slovo
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc v posebni vlogi
Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.