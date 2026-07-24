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Avtorji:
B. B., STA

Petek,
24. 7. 2026,
16.39

Osveženo pred

20 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Damir Šegota

Petek, 24. 7. 2026, 16.39

20 minut

Korupcija na Hrvaškem

Direktor Hrvaškega olimpijskega komiteja osumljen prejemanja najmanj 160 tisoč evrov podkupnine

Avtorji:
B. B., STA

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Damir Šegota | Hrvaški protikorupcijski urad je po četrtkovi aretaciji direktorja urada za olimpijski program Hrvaškega olimpijskega odbora (HOO) Damirja Šegote danes zanj predlagal pripor. | Foto Guliverimage

Hrvaški protikorupcijski urad je po četrtkovi aretaciji direktorja urada za olimpijski program Hrvaškega olimpijskega odbora (HOO) Damirja Šegote danes zanj predlagal pripor.

Foto: Guliverimage

Hrvaški protikorupcijski urad je po četrtkovi aretaciji direktorja urada za olimpijski program Hrvaškega olimpijskega odbora (HOO) Damirja Šegote danes predlagal njegovo priprtje. Sumijo ga, da je od nekdanjega direktorja alpskih reprezentanc pri Hrvaški smučarski zvezi (HSS) Vedrana Pavleka v sedmih letih prejel najmanj 160 tisoč evrov podkupnine.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je Šegoto aretiral skupaj z ženo, ki pa so jo po zaslišanju izpustili. Šegoto sumijo, da se je s Pavlekom dogovoril, da bo vplival na povečanje sredstev, ki jih HOO namenja HSS, v zameno pa naj bi od Pavleka prejemal gotovino.

Na podlagi tega dogovora je Šegota med decembrom 2023 in februarjem 2025 z več spremembami olimpijskega programa za zimske olimpijske igre v Milanu HSS zagotovil dodatnih 2,21 milijona evrov.

Med letoma 2022 in 2026 je HSS dodelil še 251.621 evrov za športno opremo, odobril pa je tudi 15 tisoč evrov za oblikovanje smučarske čelade in 5 tisoč evrov za postavitev smučarskega skladišča, čeprav je vedel, da so bili ti stroški večkratno napihnjeni.

Gotovina, denar, evri, bankovci, podkupnina | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Najmanj 160 tisoč evrov podkupnine

V zameno naj bi od Pavleka med letoma 2018 in 2025 prejel najmanj 160 tisoč evrov podkupnine, dodatnih 9.600 evrov pa za štipendiranje svojega sina. Da bi prikril izvor denarja, naj bi med letoma 2023 in 2026 kupil za 131.580 evrov vredno naložbeno zlato, večino na svoje ime, preostanek pa na ime svoje žene.

Šegotova aretacija je sledila dan po tem, ko so mediji poročali, da je nekdanji generalni sekretar HSS Damir Raos dopolnil svoj zagovor v aferi, v kateri je prvoosumljeni Pavlek. Preiskava se nanaša na sum nezakonitih izplačil v skupni vrednosti okoli 30 milijonov evrov.

Raos naj bi med zaslišanjem priznal, da je po Pavlekovem navodilu podpisoval izplačila ter preiskovalcem opisal, komu vse je po Pavlekovem seznamu nosil gotovino. Seznam so našli pri tedanjem tiskovnem predstavniku HSS Nenadu Erorju na mejnem prehodu Bregana 31. januarja, ko je imel pri sebi več kot 116 tisoč evrov neprijavljene gotovine.

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Premier Andrej Plenković je danes sporočil, da vlada ne bo dopuščala zlorabe položaja ali nenamenske porabe sredstev, namenjenih športnikom, klubom in trenerjem. Poudaril je, da je treba okoliščine primera, v katerem se omenja Šegota, v celoti razjasniti, tisti, ki so kršili zakon, pa morajo za to odgovarjati.

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