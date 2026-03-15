Na drugi tekmi v Val Saint Comu v finalu le Mastnak

Tim Mastnak bo edini slovenski finalist drugega paralelnega veleslaloma za svetovni pokal deskarjev na snegu v kanadskem Val Saint Comu. Celjan, ki je na sobotni tekmi zasedel 14. mesto, je tokrat v kvalifikacijah zabeležil sedmi čas, njegov tekmec v osmini finala pa bo avstrijski veteran Andreas Prommegger.

Žan Košir, deveti na prvi kanadski tekmi, je bil v prvi kvalifikacijski vožnji šesti, druge pa ni dokončal.

V kvalifikacijah je bil najhitrejši Italijan Maurizio Bormolini, ki si je že v soboto zagotovil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Enako v ženski konkurenci velja za Japonko Tsubaki Miki, ki pa se tokrat v izločilne boje ni uvrstila. Najhitrejša je bila Italijanka Elisa Caffont.