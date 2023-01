Gloria prvič v karieri v takšni vlogi, Mastnak jemlje antibiotike

Po slabem mesecu tekmovalnega premora alpski deskarji in deskarke sezono svetovnega pokala nadaljujejo v Avstriji. V Bad Gasteinu na Solnograškem je v torek na sporedu posamični, v sredo pa še ekipni paralelni slalom. Prvi dan zastopajo slovenske barve Rok Marguč, Tim Mastnak, Žan Košir in Gloria Kotnik, drugi dan pa na ekipni preizkušnji Kotnikova in Košir. Kvalifikacije so se začele ob 14.00, finale najboljše šestnajsterice pod žarometi pa ob 18.30.

Gloria Kotnik, ki se v novo leto podaja kot vodilna deskarka v paralelnih disciplinah, kar je prvič v njeni karieri, v skupnem seštevku vodi pred Švicarko Julie Zogg in Poljakinjo Aleksandro Krol. Na tekmi svetovnega pokala v Bad Gasteinu je debitirala leta 2006, leto pozneje pa je bila na mladinskem svetovnem prvenstvu na istem prizorišču v slalomu četrta. Preboj med elitno šestnajsterico, ki nastopi v izločilnih dvobojih, ji je prvič uspel leta 2019, ko je zasedla 13. mesto.

Poleg Kotnikove na tekmi nastopajo še trije Slovenci, ki jim izkušenj na Buchebnu ne manjka. Tim Mastnak, trenutno najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala (10. mesto), Žan Košir, ki je v Bad Gasteinu zmagal že dvakrat, in Rok Marguč, ki je bil na tem prizorišču leta 2008 tretji.

Deskanje, paralelni slalom, Bad Gastein (Ž):

Mastnak z antibiotiki

Mastnak se po slabem mesecu tekmovalnega premora tekme veseli, a hkrati priznava, da ni v najboljšem stanju, saj jemlje antibiotike. "Bom pa nastopil in poskušal izvleči največ. Občutki, tako slalomski kot veleslalomski, na snegu na zadnjih treningih so bili zelo dobri, treningi kakovostni. Treniral sem na Rogli in z nemško reprezentanco v Dolomitih. Bad Gastein ni ravno moje najuspešnejše prizorišče, a zato toliko večji izziv. Bo pa že takoj zatem na sporedu moj Scuol," v izjavi Smučarske zveze Slovenije sporoča olimpijski veleslalomski podprvak iz Pekinga.

Žan Košir je v Bad Gasteinu že dvakrat zmagal. Foto: Miha Matavž

Košir ima Bad Gastein v najlepšem spominu

Tudi Žan Košir se tekme veseli. "Bad Gastein? Uf, veliko simbolike in lepi spomini. Sloveniji najbližje prizorišče. Vedno je bilo veliko mojih navijačev. Letos bo minilo deset let od enega izmed vrhuncev v moji karieri, ko so me navijači ob zmagi dvignili na ramena. Zadnja leta nisem bil ravno uspešen, torej je že čas za kak nov vidnejši dosežek!"

Jure Hafner, strokovni vodja paralelnih disciplin, napoveduje specifično tekmo, kjer so pogoji pravilo zelo težki, zato bodo slovenskim deskarjem, ki so v karavani med starejšimi, vse izkušnje prišle še kako prav.

Deskanje, paralelni slalom, Bad Gastein (M):