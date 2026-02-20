Čudežna deklica od izgorelosti do olimpijskega naslova

Ameriška umetnostna drsalka Alysa Liu je po zlati kolajni na olimpijskih igrah dejala, da želi "navdihniti ljudi", potem ko se je kot čudežna deklica vrnila v svetovni vrh po najstniški izgorelosti.

Alysa Liu se je od umetnostnega drsanja umaknila pri 16 letih, saj je želela živeti kot "navadna najstnica". Dve leti kasneje se je vrnila na led in v četrtek zvečer v Milanu s sijajno predstavo v prostem programu ZDA priborila prvo zlato kolajno v ženski konkurenci po 24 letih, ko je v Salt Lake Cityju slavila Sarah Hughes.

"To je bila posledica več kot le trdega dela, v ozadju so tudi izkušnje," je, kot jo povzema AFP, dejala 20-letnica. Zlato kolajno je na igrah Milano-Cortina prejela na ekipni tekmi ob začetku ZOI, lani pa je v Bostonu postala tudi svetovna prvakinja in prekinila triletno vladavino Japonke Kaori Sakamoto.

Nenadoma oznanila konec kariere

"Pred leti je bilo zelo težko. Iskreno niti ne vem, kako začeti govoriti o tistem obdobju. Veliko sem morala pretrpeti, da sem prišla do tega trenutka. Študij psihologije mi je zelo pomagal," je ozadje vrnitve na led opisala drsalka iz Kalifornije.

Z umetnostnim drsanjem se je začela ukvarjati pri petih letih. Dodala je, da je bila že kot otrok zasičena s športom. Prvič je do državnega naslova v članski konkurenci prišla pri vsega 13 letih in v tem pogledu prehitela Taro Lipinski kot najmlajšo državno prvakinjo v ZDA.

V pripravah na prve olimpijske igre pred štirimi leti v Pekingu je imela veliko smole, saj je zaradi covida izpustila ameriške kvalifikacije. Vseeno jo je vodstvo reprezentance poslalo na igre, kjer je zasedla končno šesto mesto. Le nekaj tednov po bronu na SP 2022 je presenetljivo naznanila konec kariere.

V letih stran od umetnostnega drsanja se je posvetila najstniškemu življenju. Med drugim je opravila vozniški izpit, hodila na koncerte ter uživala na počitnicah.

"Nisem imela koga, ki bi mi bil vzor. Znašla sem se sama, ampak to sem potrebovala. Veliko sem razmišljala v obdobju covida in si takrat prvič rekla, kaj naj počnem sama s sabo. Šla sem skozi puberteto in mislim, da mi je tudi to pomagalo pri razumevanju same sebe," je razlagala olimpijska prvakinja.

Nov pogled na življenje

Vmes je začela pogrešati tudi drsanje, zato se je v sezoni 2024/25 vrnila na led in pred slabim letom dni osvojila naslov svetovne prvakinje pred Sakamoto.

Letošnje ZOI je pričakala z novim pogledom na življenje: "Zdaj vem, kdo sem kot oseba." Kljub temu pa bo morala sedaj živeti tudi z večjo slavo. "Morda bom začela nositi lasulje, ko se bom sprehajala po ulicah," se je pošalila.

"Upam, da bom lahko z vso pozornostjo ozavestila ljudi o duševnem zdravju v športu in nasploh. Moja zgodba je zame najpomembnejša, pot do tega trenutka pa je bila neverjetna. Upam, da lahko še koga inspiriram," je še dodala 20-letnica.

Zadnji nastop za Sakamoto

Na drugi strani je Sakamoto zadnjič nastopila na OI. Po treh naslovih svetovne prvakinje ostaja nekaj grenkega priokusa ob osvojenih treh srebrnih in eni bronasti kolajni na ZOI.

"Ciljala sem na zlato kolajno in zaradi izgubljene priložnosti čutim frustracije. Upala sem, da bom tekmovanje končala z nasmeškom, a kljub temu menim, da bodo ti občutki pomembni za preostanek mojega življenja," je po srebru dejala razočarana Japonka.

Zlata jo je stala neuspešna kombinacija trojnih skokov v prostem programu. "Ravno to je bila razlika do zlate kolajne in to me najbolj jezi, saj vem, da sem na ledu še nekaj pustila," je še dodala bronasta iz Pekinga. Dva srebra je prejela še na ekipnih tekmah.

Na olimpijske igre se utegne vrniti kot trenerka: "Trenerji so mi rekli, da bi lahko vzgojila olimpijsko prvakinjo v prihodnosti, zato me boste mogoče še kdaj videli ob ledu." Za Sakamoto sta se ob debiju na igrah uvrstili njeni rojakinji Nakai in Mone Chiba.

"Vem, da bo v naslednjih letih vzniknilo ogromno izjemnih drsalk in drsalcev, ampak Japonska je v dobrih rokah in prepričana sem, da bodo moje rojakinje in rojaki še stali na stopničkah," je še končala 25-letnica.