Shiffrinova močno vodi, hiter konec za Meto Hrovat

S prvo veleslalomsko vožnjo v Courchevelu v Franciji se je najbolje spopadla Američanka Mikaela Shiffrin, zmagovalka prvega veleslaloma v Söldnu, ki ima pred prvo zasledovalko Michelle Gisin kar 74 stotink prednosti. Meta Hrovat je po obetavnem začetku odstopila, ostale tri Slovenke pa so se prebile v finale. Ana Bucik je na 14. mestu (+2.53), Andreja Slokar na 20. mestu (+3.31), Neja Dvornik pa je za las ujela rep trideseterice (+4.30).

Vrstni red po 1. vožnji veleslaloma:



1. Mikela Shiffrin (Zda) 1:05.55

2. Michelle Gisin (Švi) +0.74

3. Sara Hector (Šve) +1.03

4. Federica Brignine (Ita) +1.06

5. Mina Fuerst Holtmann (Nor) +1.26

...

14. Ana Bucik (Slo) +2.53

20. Andreja Slokar (Slo) +3.31

30. Neja Dvornik (Slo) +4.30

Meta Hrovat (Slo) - odstop

Američanka Mikaela Shiffrin ima pred prvo zasledovalko Michelle Gisin kar 74 stotink prednosti. Foto: Guliverimage

Mikaeli Shiffrin se nasmiha še druga veleslalomska zmaga v tej sezoni in skupno 14. v svetovnem pokalu, s čimer bi pristala v družbi sedmih smučark oz. smučarjev, ki so v svojih karierah osvojili 14 veleslalomskih zmag, med njimi je tudi Slovenka Tina Maze. Skupno bi to bila že kar 72. zmaga ameriške zvezdnice belega cirkusa.

Na drugem mestu je Švicarka Michelle Gisin (+0.74), Švedinja Sara Hector na 3. mestu pa zaostaja že več kot sekundo (+1.03).

Ana Bucik je z zaostankom 2.53 sekunde postavila 14. čas prve vožnje. Foto: Guliverimage

Na startni listi so bile tudi štiri Slovenke. Meta Hrovat, ki je nastopila kot druga, je vožnjo končala v zgornjem delu proge, ko je zdrsnila in ni ujela naslednjih vrat, ostale tri slovenske predstavnice pa so se prebile v finalno vožnjo.

Bucikova je zaostankom 2,53 sekunde zasedla 14. mesto, Slokarjeva je postavila 20. čas (+3.31), Dvornikova pa je za las ujela finale najboljše trideseterice (+4.30), ki se bo začel ob 13. uri.

Andreja Slokar je trenutno na 20. mestu. Foto: Guliverimage

Tine Robnik ni na prizorišču, saj ima izpahnjeno ramo, Lara Gut-Behrami pa je odsotna zaradi okužbe z novim koronavirusom.

