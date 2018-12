Po prvi vožnji na vrhu brez sprememb, v finale tudi Ana Bucik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po petkovem veleslalomu, na katerem je slavila Mikaela Shiffrin, Courchevel gosti četrti slalom sezone. Do zdaj je na vseh slavila prav Američanka, najbolje ji kaže tudi po današnjem prvem nastopu. S prvo vožnjo so opravile tudi vse tri Slovenke, v finalu bo nastopila le Ana Bucik (20.). Maruša Ferk je odstopila, Andreja Slokar pa je bila prepočasna za uvrstitev v finale.

Po prvi vožnji je v vodstvu zmagovalka vseh treh slalomov sezone in vodilna smučarka svetovnega pokala Mikaela Shiffrin, pet stotink na drugem mestu zaostaja Slovakinja Petra Vlhova, na tretjem mestu je Avstrijka Bernardette Schild (+0.26).

Nastopile so tri Slovenke. Maruša Ferk je povozila količek in hitro zaključila s svojim nastopom. Ana Bucik, ki je zaradi slabega počutja izpustila včerajšnji veleslalom, za vodilno Američanko zaostaja skoraj tri sekunde (+2.81) in je po prvi vožnji na 20. mestu, Andreja Slokar pa je bila prepočasna za finale, osvojila je 44. mesto (+4.36). Tekmo je izpustila Meta Hrovat, ki je v zadnjih dneh prestala manjši poseg.

Finale je predviden ob 13.30.

Moški se mudijo v Madonni di Campiglio, kjer se bo prva vožnja slaloma začela ob 15.45.

Courchevel, slalom, ženske

