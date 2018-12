Lahko katera zaustavi Shiffrinovo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po petkovem veleslalomu, na katerem je slavila Mikaela Shiffrin, Courchevel gosti četrti slalom sezone. Do zdaj je na vseh slavila prav Američanka. Jo katera lahko ogrozi? Na štartu tri Slovenke. Prva vožnja se bo začela ob 10.30.

V Franciji, kjer je za 10.30 predvidena prva vožnja ženskega slaloma, je že v petek snežilo, napovedi za soboto pa so bile še slabše. Organizatorji so odločeni izpeljati tekmo, ki jo bo odprla Petra Vlhova. Sledila ji bo Wendy Holdener, za njo pa se bo na progo podala zmagovalka vseh treh slalomov sezone in vodilna smučarska svetovnega pokala Mikaela Shiffrin.

Nastopile bodo tri Slovenke. Kot prva s številko 11 Maruša Ferk, Ana Bucik bo imela številko 17, Andreja Slokar pa 60. Tekmo bo izpustila Meta Hrovat, ki je v zadnjih dneh prestala manjši poseg.

Finale je predviden ob 13.30.

Moški se mudijo v Madonni di Campiglio, kjer se bo prva vožnja slaloma začela ob 15.45.

Courchevel, slalom, ženske

