Italijanka Federica Brignone je v Cortini d'Ampezzo postala nova olimpijska prvakinja v superveleslalomu. 35-letna izkušena veteranka po velikem uspehu ni mogla zadržati solz, po hudi poškodbi se je šele januarja vrnila na tekme za svetovni pokal in vse do zadnjega bila boj s časom za nastop na OI. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je svoj zadnji olimpijski nastop v karieri sklenila z odstopom.

Pod novo neverjetno zgodbo se je na letošnjih olimpijskih igrah podpisala Federica Brignone. Italijanka se je januarja vrnila v beli cirkus po kar 292 dneh odsotnosti po dvojnem zlomu leve golenice in mečnice na aprilskem državnem prvenstvu v Val di Fassi. Mnogi so bili prepričani, da se ji ne bo uspelo vrniti do olimpijskih iger, a je izkušena Italijanka odgovorila na najboljši mogoči način. V superveleslalomu se je podpisala pod najboljši čas ter tako srebru iz veleslaloma v Pekingu in bronu v južnokorejskem Pjongčangu 2018 ter še enemu bronu iz kombinacije pred štirimi leti dodala prvo zlato odličje.

Brignone je postala tretja Italijanka z olimpijskim superveleslalomskim zlatom po Danieli Ceccarelli (2002) in Deborah Compagnoni (1992). Ta disciplina je bila prvič del olimpijskega progama leta 1988 v Calgaryju.

Federica Brignone je olimpijska prvakinja. Foto: Guliverimage

41 stotink sekunde je za Italijanko zaostala Francozinja Romane Miradoli, ki se je razveselila srebrnega odličja. Bron je pripadel Avstrijski Cornelii Hütter, ki je zaostala 52 stotink.

Odlično je bila na poti Sofia Goggia, ki pa je po odličnem drugem vmesnem času in napadalni vožnji odstopila.

Ilka Štuhec svoj zadnji nastop na OI končala z odstopom

V poplavi odstopov je svojo vožnjo predčasno končala tudi Ilka Štuhec, ki je tako svojo zadnjo olimpijsko tekmo v karieri končala z odstopom. Hitra, a hkrati tehnično zelo zahtevna postavitev na progi ji ni ustrezala, v tehnično najzahtevnejšem odseku je zapeljala iz smeri in ni mogla ujeti naslednjih vrat. Cortino d'Ampezzo bo tako zapustila s 15. mestom v smuku ter z odstopoma v kombinaciji dvojic, kjer je Slovenija po napaki Ane Bucik Jogan v slalomu ostala brez rezultata, in superveleslalomu.

"Tudi danes sem šla žal na prvem skoku preveč levo v narit sneg, kar je pomenilo izgubo časa. Potem je bilo prisotne tudi nekaj negotovosti, je pa to smučanje na najvišji ravni, kjer se poznata vsaka malenkost in negotovost, in tako izgubljaš čas. Za smučanje Federice lahko danes rečem samo vav. Gremo dalje, do konca sezone je še nekaj tekem, zdaj je to treba analizirati, malce tudi pozabiti in se osredotočiti na nadaljevanje sezone," je v prvem komentarju po koncu superveleslaloma za TV Slovenija povedala Štuhec.

Ilka Štuhec je pomahala svojim zadnjim olimpijskim igram v slovo. Foto: Guliverimage

Kljub veliki želji Mariborčanka na OI ni dosegla odmevnega dosežka. Spomladanske razmere niso bile pisane na kožo 35-letnici, ki je sicer na tem ikoničnem prizorišču tekmovanj alpskih smučark že smučala vrhunsko. Gre za eno najuspešnejših prizorišč slovenske specialistke za smuk in superveleslalom, šestkrat je na tej progi stala na stopničkah za zmagovalke. Štuhec ima impresivno kolekcijo najvidnejših dosežkov, na odru za zmagovalke je v svetovnem pokalu stala 22-krat, od tega ima 11 zmag. Je lastnica dveh naslovov svetovne prvakinje v smuku, slavila je v letih 2017 in 2019. Bo pa v njeni biografiji en primanjkljaj, v zbirki ji manjka olimpijsko odličje.

Superveleslalom (ž), končni vrstni red: 1. Federica Brignone (Ita) 1:23,41

2. Romane Miradoli (Fra) +0,41

3. Cornelia Hütter (Avt) +0,52

4. Ariane Rädler (Avt) +0,53

5. Laura Pirovano (Ita) +0,76

. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +0,76

7. Elena Curtoni (Ita) +0,77

8. Alice Robinson (Nzl) +1,03

. Camille Cerutti (Fra) +1,03

10. Malorie Blanc (Švi) +1,24

... Odstop: Ilka Štuhec (Slo), Kira Weidle-Winkelmann (Nem), Mirjam Puchner (Avt), Emma Aicher (Nem), Ester Ledecka (Češ), Sofia Goggia (Ita), Breezy Johnson (ZDA) ...

Preberite še: