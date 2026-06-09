Po Loïcu Meillardu in Filipu Zubčiću je premor pred novo sezono za poroko izkoristil tudi francoski alpski smučar Clement Noel. Specialist za tehnične discipline in olimpijski slalomski prvak in Pekinga se je konec preteklega tedna poročil z dolgoletno partnerko Julio Bonhomme, poročajo francoski mediji.

Par se pozna že od mladosti, več kot desetletje dolgo zvezo pa je zdaj kronal s poroko. Te se je udeležilo kar nekaj športnikov belega cirkusa, med drugimi Alexis Pinturault, Daniel Yule, AJ Ginnis, Hugo Desgrippes, pa tudi Evan Klufts, ki tekmuje v smučarskem krosu. Prav zadnji je na družbenem omrežju delil več detajlov s svečanega dogodka.

Clement Noel se je poročil z dolgoletno izbranko. Foto: Instagram Evan Klufts