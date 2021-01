Obeta se hud boj za zmago, Hadalin bo napadel z 21. mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni v slalomskem seštevku Marco Schwarz je najhitreje opravil s prvo progo, a zasledovalci so zelo blizu.

Vodilni v slalomskem seštevku Marco Schwarz je najhitreje opravil s prvo progo, a zasledovalci so zelo blizu. Foto: Guliverimage

Po polovici slalomske preizkušnje v Chamonixu, kjer so alpske smučarje pričakale zahtevne razmere, je v vodstvu najboljši slalomist zime Marco Schwarz, a pred najbližjim zasledovalcem Ramonom Zenhäusernom ima le dve stotinki prednosti, pred tretjim Clementom Noelom pa tri. V finalu bomo videli enega Slovenca, Štefan Hadalin je 21.

Alpski smučarji so se iz Schladminga preselili v Chamonix, kjer poteka predzadnji slalom pred vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom. Organizatorjem je delo čez noč močno otežil dež, progo so posuli s soljo, v času tekme pa je začelo snežiti, tako da so tekmovalce pričakale zahtevne razmere, nekaterim je delo oteževala še megla.

Najhitreje je s prvo progo opravil vodilni v slalomskem seštevku, Avstrijec Marco Schwarz. A razlike na vrhu so zelo majhne, tako da se obeta zanimiv finale. Drugi Ramon Zenhäusern zaostaja zgolj dve stotinki, tretji Clement Noel pa tri stotinke.

Nastopili so trije Slovenci, v finale, ki se bo začel ob 12.30, se je uvrstil le Štefan Hadalin. Zaostal je slabi dve sekundi in zaseda 21. mesto.

Štefan Hadalin po prvi vožnji zaseda 21. mesto. Foto: Guliverimage

Marovt in Dvornik prepočasna za finale

Preostala Slovenca sta bila prepočasna za finale. 22-letni Tijan Marovt je zaostal +4.04 in končal na 53. mestu, Aljaž Dvornik pa je bil z zaostankom +4.33 tik za njim.

V nedeljo bo v Chamonixu še en slalom.

Chamonix, slalom, finale

Chamonix, slalom, 1. vožnja:

Preberite še: