Dobra novica s Smučarske zveze Slovenije. Skakalec Žiga Jelar se po poškodbi vrača na tekmovanja. Po natrganini tetive je uspešno zaključil rehabilitacijo.

Žiga Jelar je v času božičnih praznikov sporočil slabo novico: "Na zadnjih treningih pred odhodom v Engelberg sem si poškodoval zadnjo ložo. Gre za natrganino tetive. Stvari so se ravno začele sestavljati, na skakalnici sem se počutil zelo dobro, zato se mi je s tem trenutno kar težko soočiti." Sanj o olimpijskih igrah je bilo takrat zanj konec. A zdaj s SZS sporočajo, da je poškodbo uspešno pozdravil in se pripravlja na nadaljevanje sezone. Nastopil bo že ta konec tedna na tekmah celinskega pokala v Kranju.

"Po trdnem delu in okrevanju sem izjemno vesel, da se vračam na skakalnice. Po poškodbi sem se moral soočiti z izzivom, ki je prišel ravno v času, ko sem čutil, da je forma na pravi poti. Okrevanje je bilo zahtevno, a sem se osredotočil na pozitivne misli, trdo delo in podporo ekipe. Bolečine sicer še čutim, a sem pripravljen znova tekmovati in dati vse od sebe. Skupaj s strokovnim vodstvom smo se odločili, da ta konec tedna nastopim v Kranju," je povedal Jelar.