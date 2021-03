Čater v družbi najboljših

Če bodo vremenske razmere to dovoljevale (ponoči je snežilo in deževalo, danes težave povzročata megla in veter) bo sedmi smuk sezone ob 11.20 odprl svetovni prvak Vincent Kriechmayr. Tudi vsi ostali favoriti, predvsem Dominik Paris (3), Matthias Mayer (5) in Beat Feuz (7), bodo nastopili v prvem delu štartne liste. Med njimi pa s štartno številko štiri tudi Martin Čater, ki je po senzacionalni zmagi v Val d'Iseru na vseh preostalih tekmah vknjižil le enajst točk.

Vrstni red pri vrhu pa bo bržčas že oblikovan pri drugem slovenskem nastopu. S številko 39 se bo na dobre tri kilometre dolgo progo Schneekristall podal Boštjan Kline. Trilogijo slovenskih nastopov v Saalbachu, kjer bo čez štiri leta potekalo svetovno prvenstvo, pa bo s svojim prvim smukaškim nastopom na tekmah svetovnega pokala sklenil Nejc Naraločnik (53).

Saalbach, smuk (m)

Preberite še: