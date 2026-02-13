Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
13. 2. 2026,
18.10

Osveženo pred

52 minut

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre skeleton Vladislav Geraskevič

Petek, 13. 2. 2026, 18.10

52 minut

Diskvalifikacija

Cas zavrnil pritožbo Vladislava Geraskeviča

Avtor:
STA

Vladislav Geraskevič | Vladislav Geraskevič | Foto Guliverimage

Vladislav Geraskevič

Foto: Guliverimage

Mednarodno športno razsodišče Cas je po zaslišanju v Milanu zavrnilo pritožbo ukrajinskega tekmovalca v skeletonu Vladislava Geraskeviča zoper diskvalifikacijo z zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026.

Vladislav Geraskevič
Sportal Ukrajinski športnik čaka razsodbo: mu bodo vrnili olimpijski nastop?

Ukrajinec Vladislav Geraskevič je bil diskvalificiran zaradi čelade, na kateri so fotografije umrlih ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti zaradi ruske agresije na Ukrajino. Ta traja že skoraj štiri leta.

Pri Casu so pojasnili, da so ugotovili, da je svoboda govora na igrah zagotovljena, ampak to ne velja za samo tekmovališče. Geste politične narave so med tekmovanji prepovedane z olimpijsko listino. Mednarodni olimpijski komite je pojasnil, da Ukrajinec ni sledil navodilom za športnike. Geraskeviču zaradi tega niso dovolili nastopiti tik pred začetkom prve vožnje v Cortini d'Ampezzo.

Pritožba, ki jo je Geraskevič podal na Cas, je vsebovala zahtevo po razveljavitvi odločitve Mednarodne zveze za bob in skeleton s takojšnjim učinkom ali vožnjo pod nadzorom Casa do končne odločitve.

Cas je v svojem sporočilu za javnost zapisal, da Geraskevič diskvalifikacijo z zimskih olimpijskih iger utemeljuje kot nesorazmerno in neutemeljeno s kakršnimikoli varnostnimi razlogi, kar mu povzroča nesorazmerno športno škodo.

Mykhailo Heraskevych
Sportal Zaradi čelade s portreti ubitih športnikov ostal brez olimpijskega nastopa, oglasil se je Zelenski
Vladislav Geraskevič
Sportal Zelenski stopil v bran olimpijcu zaradi čelade s podobami ubitih športnikov
Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre skeleton Vladislav Geraskevič
Ne spreglejte
