Britanskima deskarjema zlat kolajna v krosu mešanih ekip

Britanska deskarja prostega sloga Charlotte Bankes in Huw Nightingale sta v snežnem parku v Livignu osvojila zlato kolajno v kategoriji mešanih ekip. To je prvo zlato odličje za Veliko Britanijo na zimskih olimpijskih igrah v Italiji. Druga sta bila Italijana Lorenzo Sammariva in Michaela Moioli, tretja pa Francoza Loan Bozzolo in Lea Casta.

Potem ko v posamičnih nastopih nista blestela - Huw Nightingale je bil v deskarskem krosu 26., Charlotte Bankes pa 13. - sta se Britanca odkupila z odličnim nastopom in naslovu svetovnega prvaka, ki sta ga osvojila leta 2023, dodala še olimpijsko zlato.

V disciplini, v kateri gredo moški na progo prvi, so vsi štirje tekmovalci dobro štartali. Kot prvi je v cilj prišel Loan Bozzolo s 0,14 sekunde prednosti pred Nightingalom. Lorenzo Sommariva je zaostal za 0,85 sekunde, Adam Lambert iz četrtouvrščene avstralske ekipe pa je padel in ni prišel do cilja, kar je pomenilo največjo dovoljeno kazen pri štartu za ženske.

V drugem delu tekmovanja je prva štartala Casta, 0,14 sekunde pozneje je šla na progo Bankes, 0,85 sekunde pozneje Moioli in celih 4,16 sekunde pozneje Avstralka Josie Baff.

Italija je v tej disciplini osvojila srebrno medaljo že na igrah v Pekingu leta 2022, ko je Moioli družbo delal Omar Visintin. Za Moioli je to druga srebrna medalja na tokrat igrah v Italiji, potem ko je pred dvema dnevoma osvojila bron v ženski posamični konkurenci, 48 ur po hudem padcu na treningu.

Deskanje prostega sloga, kros, mešane ekipe:

ZLATO: Huw Nightingale/Charlotte Bankes (Velika Britanija)

SREBRO: Lorenzo Sammariva/Michaela Moioli (Italija)

BRON: Loan Bozzolo/Lea Casta (Francija)