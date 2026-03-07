Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 3. 2026,
10.42

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Vili Črv Miha Šimenc

Sobota, 7. 3. 2026, 10.42

46 minut

Tek na smučeh, svetovni pokal, Lahti

Brez Slovencev v izločilnih bojih v Lahtiju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Miha Šimenc | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska smučarska tekača se v finskem Lahtiju na tekmi za svetovni pokal nista uvrstila v izločilna boje sprinta v prosti tehniki, ki se bodo začeli ob 11.30. V kvalifikacijah je bil najboljši Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo. Na 43. mestu je Miha Šimenc zaostal 9,33 sekunde, drugi Slovenec Vili Črv pa je bil 50. (+10,64).

Devetindvajsetletni Klaebo, junak olimpijskih iger v Italiji, kjer je prejšnji mesec osvojil šest zlatih kolajn, tudi vodi v svetovnem pokalu.

V kvalifikacijah tekačic ni bilo Slovenk, na prvih treh mestih so bile Švedinje na čelu z Jonno Sundling.

Preberite še:

novinarska konferenca, Ola Vigen Hattestad
Sportal Smučarski tekači doline Fiemme ne zapuščajo najbolj zadovoljni
tek na smučeh 50 km ZOI , Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Klaebu šesta zlata kolajna, Slovenca prvič v cilju na 50 km
Vili Črv Miha Šimenc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.