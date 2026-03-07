Brez Slovencev v izločilnih bojih v Lahtiju

Slovenska smučarska tekača se v finskem Lahtiju na tekmi za svetovni pokal nista uvrstila v izločilna boje sprinta v prosti tehniki, ki se bodo začeli ob 11.30. V kvalifikacijah je bil najboljši Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo. Na 43. mestu je Miha Šimenc zaostal 9,33 sekunde, drugi Slovenec Vili Črv pa je bil 50. (+10,64).

Devetindvajsetletni Klaebo, junak olimpijskih iger v Italiji, kjer je prejšnji mesec osvojil šest zlatih kolajn, tudi vodi v svetovnem pokalu.

V kvalifikacijah tekačic ni bilo Slovenk, na prvih treh mestih so bile Švedinje na čelu z Jonno Sundling.

